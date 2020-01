Wenig überraschend: Zielgruppen-Tagessieg für «Deutschland sucht den Superstar»

Quotennews

Das Show-Duell mit «Schlag den Besten» hat «Deutschland sucht den Superstar» nicht aus der Bahn geworfen.

Die «DSDS»-Gewinner der vergangenen fünf Jahre 2019: Davin Herbrüggen

2018: Marie Wegener

2017: Alphonso Williams

2016: Prince Damien Ritzinger

2015: Severino Seeger

Während ProSieben angeschlagen aus dem Showduell am Dienstag getreten ist ( mehr dazu ), ist RTL quasi ohne Kratzer aus der Begegnung zwischen «Schlag den Besten» undgekommen. 1,61 Millionen Umworbene schauten sich am Dienstagabend die neuste Ausgabe des RTL-Dauerrenners an, somit ist «DSDS» die meistgesehene Sendung des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen und sicherte sich ab 20.15 Uhr einen sehr starken Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von 19,2 Prozent.3,51 Millionen Fernsehende schauten insgesamt rein, das entsprach zur besten Sendezeit einer Sehbeteiligung in der Höhe von sehr tollen 11,9 Prozent. Ab 22.30 Uhr hatte RTL auch mitbei Jung und Alt Erfolg.Alles in allem waren 1,66 Millionen Musikfans mit von der Partie, darunter befanden sich 0,76 Millionen Werberelevante. Das bedeutete für RTL sehr gute 9,9 Prozent Marktanteil beim TV-Publikum ab drei Jahren, während bei den Umworbenen sogar tolle 15,9 Prozent Marktanteil zu Buche standen.