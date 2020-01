«Rabenmütter»: Neue Folgen der Comedy-Serie ab Februar

TV-News

Die Sketch-Comey-Serie, die verschiedene Alltagssituationen parodiert, erhält eine Fortsetzung.

Nach der zweiten Staffel vom März 2017 wurde Ende 2019 eine Fortsetzung derbekannt gegeben, von der bislang allerdings nur vier Folgen ausgestrahlt wurden. Nach der letzten Premiere an Silvester wird die dritte Staffel nun ab Freitag, den 14. Februar, fortgeführt. Im Anschluss an die beiden neuen Serien «Think Big!» und «Die Läusemutter» zeigt Sat.1 ab 22.20 Uhr die neusten Episoden der Sketch-Comedy-Serie. Zusätzlich wird im Anschluss noch eine ältere Folge wiederholt.Im Mittelpunkt der «Rabenmütter» stehen die vier Mütter Ulrike, Sabine, Lea und Viola, die in unterschiedlichsten Alltagsszenen gezeigt werden und durch ihr ungewöhnliches Verhalten gegenüber ihren Kindern und Männern für Unterhaltung sorgen.Verkörpert werden die vier Hauptrollen weiterhin von Melina Dreißig («Stromberg»), Mimi Fiedler («Nachtschwestern»), Anna Julia Antonucci («Frauenherzen») und Friederike Kempter («Ladykracher»). Die Unique Media Entertainment GmbH produziert die Serie nun bereits seit 2016.