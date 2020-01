«Fear Agent»: Amazon und Seth Rogen planen Sci-Fi-Serie

US-Fernsehen

Das Amazon-Projekt basiert auf der gleichnamigen Comicreihe und setzt unter anderem auf das Können von «Shazam!»-Regisseur David F. Sandberg.

Amazon hat offenbar eine Formel gefunden, mit der sich das Unternehmen wohlfühlt: Comicadaptionen, produziert von Seth Rogen. Nachundfolgt nun ein weiteres Format, das dieser Rezeptur folgt:. Wie 'The Hollywood Reporter' berichtet, produziert Rogen gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Evan Goldberg eine Amazon-Serie, die auf dem 2005 gestarteten Dark-Horse-Comic basiert, und hat sich für dieses Projekt zudem David F. Sandberg ins Boot geholt. Sandberg inszenierte die DC-Comicadaptionsowie die HorrorfilmeundSandberg wird als ausführender Produzent und als Regisseur an der Serie mitwirken, während Mattson Tomlin (mitverantwortlich für Matt Reeves' «The Batman») das Drehbuch stemmt. Matt Tolmach, James Weaver und David Manpearl produzieren ebenfalls. Laut 'The Hollywood Reporter' waren die Adaptionsrechte an «Fear Agent» sehr gefragt – Amazon setzte sich in einem Bieterkrieg mit Peacock HBO Max und TNT durch.«Fear Agent» handelt vom texanischen Alkoholiker und Astronauten Heathrow Huston, der futuristische Abenteuer erlebt, die mal actionreich, mal munter, mal grauenerregend sind. Es geht um Zeitreisen, außerirdische Angreifer, Klone von Klonen von Klonen und um den ewigen Kampf um die Gunst seiner Ex-Frau.