NBC bestellt neue Sitcoms

US-Fernsehen

Unter der Ausbeute ist eine Serie von Late-Night-Moderator Seth Meyers.

Der TV-Sender NBC hat zwei neue Serien bestellt, die Verantwortlichen dieser Formate sind bestens mit der Führungsetage des Senders vertraut. «Silicon Valley»-Autorin Rachele Lynn schreibt die Pilotfolge für «Crazy For You», eine Single-Kamera-Serie, die von Universal Television, Broadway Video und Sethmaker Shoesmeyers Productions kommt. Zu den ausführenden Produzenten gehören Seth Meyers, Lorne Michaels und Mike Shoemaker.Die neue Sitcom dreht sich um Daisy, die nach einer langen Beziehung wieder nach einer neuen Liebe sucht. Allerdings hat sich der Single-Markt völlig verändert und sie versucht, in der veränderten Welt zurecht zu kommen. Das zweite Projekt, das in Produktion geht, ist «Someone Out There» und basiert auf dem Format «Prequenas Coincidencias». Die Serie ist eine romantische Komödie über zwei Erwachsene, die von Fremden herausgefordert werden.Universal Television produziert die Serie, hinter dem Projekt steckt das «30 Rock»-Trio Matt Hubbard, Josh Siegal und Dylan Morgan. Zudem hat NBC eine dritte Universal-Sitcom von «Brooklyn Nine-Nine»-Schöpfer Dan Goor und Autor Phil Jackson bestellt. Das Projekt, das noch keinen Namen hat, ist eine Ensemble-Sitcom über schwarze Freunde.