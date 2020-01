Mehr Vorsprung für TVNow: RTL zeigt auch komplette zweite «Temptation Island»-Staffel

TV-News

Der Streaming-Dienst TV Now bekommt auch diesmal den Vorzug. Und der ist sogar größer als noch im Jahr 2019. Wann geht’s los?

Was ist neu in Staffel 2? Wenn die Kandidaten sich im Verlauf der Staffel bereits näher kennengelernt haben, beginnt die letzte große Versuchung: die "Temptation Dates" mit anschließender Übernachtung, nur zu zweit. Die Flirt-Partner verbringen einen unvergesslichen Tag mit aufregenden Aktivitäten und lassen diesen in einer gemeinsamen Nacht in einem romantischen Hotel ausklingen – außerhalb der Villen und an jeweils neuen Orten.

Außerdem neu: Der Blick durchs Schlüsselloch. Alle (Singles & Vergebene) können sehen, was in der anderen Villa passiert. Ausgewählte Momente werden unregelmäßig auf Bildschirmen in der jeweils anderen Villa eingespielt.

Trailer für die neue Staffel der Versuchungsshowliefen zuletzt – besonders während des Dschungelcamps – bei RTL schon rauf und runter. Ein sicheres Anzeichen dafür, dass die neue Staffel kurz bevor steht. In der Tat – nun gaben RTL und TV Now bekannt, dass die neuen Folgen noch im Februar starten werden. Wie schon in Staffel eins laufen die Folgen alle auch im linearen Fernsehen bei RTL, allerdings nicht mehr sonntags.Fester RTL-Termin wird der späte Dienstagabend, dann sollen wöchentlich alle zehn Episoden ausgestrahlt werden. Auch diese Zahl zeigt: RTL sieht Potential in dem Format, denn Staffel eins bestand im Vorjahr „nur“ aus acht Ausgaben. Beim Kölner Sender RTL holten diese auf dem Slot am späteren Sonntagabend maximal 1,24 Millionen Zuschauer – in der Spitze kamen diese auf 17,6 Prozent Marktanteil, vereinzelt fielen die Quoten aber auch in den einstelligen Bereich. «Temptation Island» machte letztlich auch die diesjährige Dschungelcamperin Anastasiya bekannt.RTL steigt in die Ausstrahlung der Inselshow am 3. März ein. TV Now ist deutlich früher dran, bekommt diesmal sogar rund zwei Wochen Vorsprung. Ab dem 18. Februar sollen die Episoden dort immer dienstags freigeschaltet werden – Woche für Woche kommt eine neue hinzu. «Temptation Island» wird abermals von Angela Finger-Erben präsentiert. Die Dreharbeiten fanden auf Bali statt.Bei «Temptation Island – Versuchung im Paradies» testen die Paare nichts Geringeres als ihre Liebe zueinander, indem sie aufregende Wochen im Paradies verbringen – allerdings getrennt voneinander, in zwei exklusiven Luxusvillen. Doch alleine werden sie nicht sein … denn erneut warten insgesamt 24 sexy Singles anderen Geschlechts darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu treffen, zu daten und möglicherweise zu verführen … Die Paare stehen vor der bisher größten Herausforderung ihrer Beziehung. Wird aus dem Treuetest auf «Temptation Island» ein "In Treue fest" oder wird sich am Ende alles ändern?«Temptation Island» wird von Banijay Productions Germany hergestellt.