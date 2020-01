«Agatha Christies Marple»

Wer sah eigentlich...

Bei One ist derzeit die vierte Staffel von «Miss Marple» in deutscher Free-TV-Premiere zu sehen. Jeden Mittwoch ermittelt die alte Dame in einem neuen Fall. Wie beliebt ist die alte Ermittlerin 2020 bei den Zuschauern?

: 2006 fand die britische Amateurermittlerin Miss Jane Marple über den NDR erstmals den Weg ins deutsche TV. Durch die Werke der britischen Autorin Agatha Chrsitie weis die charmante alte Dame eine große Fangemeinschaft hinter sich. Nach ersten Erfolge weist die TV-Adaption mittlerweile über sechs Staffeln auf. Vor allem ältere Krimifans dürften sich derzeit über die neuen Folgen im TV freuen.: Über eine Millionen Zuschauer erreichtemit einem neuen Fall bei One. Am Mittwochabend schalteten ab 20.15 Uhr insgesamt 1,09 Millionen Zuschauer ein. Damit erzielte der Nischensender zur besten Sendezeit sehr gute 3,6 Prozent Marktanteil. Mit 1,2 Prozent fiel der Erfolg der Krimi-Serie bei den 14- bis 49-Jährigen etwas geringer aus, zufrieden kann man bei One dennoch sein. 0,11 Millionen junge Zuschauer schalteten ein.Den Großteil der Zuschauer machten wenig überraschend die beiden ältesten Zuschauergruppen aus. Sie stellten zusammen 0,97 Millionen Zuschauer, 560.000 davon waren zwischen 50 und 64 Jahre alt, 410.000 zählten zu den Senioren ab 65 Jahren. Die Marktanteile betrugen in diesen Gruppen stattliche 5,9 und 3,6 Prozent. In den restlichen Altersgruppen fielen die Sehbeteiligungen deutlich geringer aus. Während bei den 40- bis 49-Jährigen mit 0,07 Millionen Zusehern noch 1,8 Prozent drin waren, erreichte «Miss Marple» bei den Dreißigern und Zwanziger nur noch marginale 0,8 und 0,5 Prozent. Die Reichweiten fielen unter dem Alter von 40 Jahren jeweils unter 20.000 Zuschauer aus.Mit 710.000 Zuschauern begeisterte die redselige alte Ermittlerin vor allem Mitstreiterinnen des eigenen Geschlechts. Bei den Frauen ergatterte «Miss Marple» am Mittwoch 4,3 Prozent Marktanteil, bei den Männern waren es nur 2,8 Prozent. Sie stellten 370.000 Zuschauer. In Sachen Bildungsabschlüssen geben sich die verschiedenen Grade überraschenderweise nicht viel. Den höchsten Marktanteil hatte der neue Fall bei Menschen mit abgeschlossenem Studium. Dort erreichte der Krimi 4,7 Prozent. Dahinter folgten die Zuschauer mit weiterführendem Bildungsabschluss ohne Abitur mit 3,3 Prozent. Lediglich bei den Abiturienten fiel die alte Dame mit 1,7 Prozent etwas ab.Vor allem beim älteren Publikum ist «Miss Marple» auch 2020 mit neuen Folgen noch immer ein Erfolg. Mit über eine Million Zuschauer kann sich die vierte Staffel bei One durchaus sehen lassen. One wird mit «Miss Marple» wohl auch in den kommenden Wochen für One sehr gut laufen. Reichlich Material mit der charmanten Amateurermittlerin ist jedenfalls noch vorhanden.