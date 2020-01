Der Dschungel am Montag: «Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!» gewinnt 150.000 Zuschauer gegenüber der Vorwoche

Quotennews

Die Zielgruppen-Quote sank derweil auf sehr hohem Niveau. Das Dschungelcamp war am Montagabend das meistgesehene TV-Format bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren.

Weiterhin ein absoluter Erfolg istfür den Kölner Fernsehsender. Die am Montag gezeigte Episode erreichte ab 22.15 Uhr im Schnitt 4,58 Millionen Zuschauer. Das ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass der Abspann des Formats um 0.06 Uhr über die Bildschirme flimmerte. Gegenüber der ersten Montagsfolge der Staffel legte #ibes um 0,15 Millionen Fans zu. Die RTL-Liveproduktion brachte insgesamt einen Marktanteil in Höhe von 24,7 Prozent ein; das ist exakt der Wert, den das Format auch am Montag der Vorwoche holte.Bei den Jungen sank die Quote ein bisschen – es waren 2,2 Prozentpunkte weniger als am vergangenen Montag. Somit standen aber immer noch herausragende 36,0 Prozent Marktanteil auf der Uhr. «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kam am Montagabend auf 2,00 Millionen junge Zuschauer und belegte bei den 14- bis 49-Jährigen somit mit Abstand Platz eins. Zweitplatziert war die RTL-Vorabendserie, die ab 19.40 Uhr auf 1,46 Millionen junge Zuschauer (19,6%) kam. Insgesamt sahen 3,08 Millionen Leute die in Potsdam entstandene Episode.Für RTL war es also ein starker Montag. Der Sender kam auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,1 Prozent – das auf Rang zwei liegende ProSieben holte derweil „nur“ 9,1 Prozent. Übrigens – beim Dschungelcamp ist die Anzahl der noch aktiven Teilnehmer weiter gesunken. Um kurz nach Mitternacht wurde diesmal verkündet, dass Sonja Kirchberger die wenigsten Zuschaueranrufe erhalten hat und die Show somit verlassen muss.