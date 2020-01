«Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!»: So lässt RTL das Dschungelcamp 2020 ausklingen

TV-News

Fernsehdeutschland diskutiert aktuell Tag für Tag über das RTL-Dschungelcamp, doch am 9. Februar 2020 nimmt das ein Ende. Nun verrät RTL, wie dann das Dschungel-Nachspiel aussehen wird …

Jahr für Jahr stellen sich bei RTL die Fragen: "Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was passierte, nachdem die Dschungel-Promis wieder in Deutschland gelandet sind? Was machten die luxusentwöhnten Stars zuerst?" Und Jahr für Jahr gibt es eine Art Nachklapp zur Quotengranate, der die Antworten auf diese Fragen präsentiert. Das Wiedersehen der B-, C-, D- und F-Promis findet dieses Jahr am 9. Februar statt, und zwar zur besten Sendezeit. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich streuen dann inSalz in offene Wunden, schauen, ob irgendwelche Karrieren beflügelt wurden (Spoiler: Wahrscheinlich nicht) und fragen, wer noch eine Rechnung offen hat.Im Anschluss gibt es ab 22.15 Uhr dann ein neues Special zu sehen, nämlich. In der Sendung klopft sich RTL auf die Schulter und feiert den 14 Staffeln langen, über 150 Kandidaten umfassenden TV-Kult, der nach massiver Entrüstung seitens der Presse nunmehr zu einem preisgekrönten, positiv besprochenen Stück Fernsehtradition geworden ist.Das Special versucht, der Erfolgsgeschichte nachzugehen und wärmt noch einmal Highlights aus 16 Jahren Dschungel-Wahnsinn auf: Gekürt werden die lustigsten Momente, die krassesten Prüfungen, die emotionalsten Geschichten der Show und in Clipform werden auch unvergessene Sprüche, Aufreger, Bekenntnisse, Enthüllungen, die verhaltensauffälligsten Kandidaten, die Dschungel-Könige und natürlich Dr. Bob zelebriert.