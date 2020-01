Sky verlängert Historien-Epos «Britannia»

England

Eine dritte Staffel der Produktion, die Sky auch hierzulande im Angebot hat, soll kommen.

„ Wir freuen uns sehr darauf, unsere mythische Reise durch das alte Großbritannien fortzusetzen. Dieses Jahr war ein besonders guter Jahrgang für Pilze hier im West Country, deshalb empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Hüte festzuhalten. ” Jez Butterworth, Macher von «Britannia»

Der pan-europäische Pay-Anbieter Sky möchte bekanntlich, auch mit Comcast als Konzernmutter im Rücken, vermehrt auf fiktionale Eigenproduktionen setzen. Auch deshalb soll künftig ein neues Produktionsgelände für Serien und Filme in England entstehen. Jetzt wurde entschieden, dass Sky seine historische Seriefortsetzt. Die Produktion ist unter einem Gesichtspunkt etwas Besonderes – es ist nämlich eine Zusammenarbeit zwischen Sky und dem Internet-Riesen Amazon. Dessen Prime darf die Serie in allen Ländern zeigen, in denen Sky nicht selbst aktiv ist.Lauthaben sich beide Firmen nun entschieden, auch eine dritte Staffel herzustellen. Gemacht von Jez Butterworth, Tom Butterworth und James Richardson, lief die erste Staffel, die neun Episoden umfasste, von Januar bis März 2018, während die zehnteilige zweite Staffel im November 2019 startete.Cameron Roach, Director of Drama, Sky Studios, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir in der Lage sind, die «Britannia»-Franchise weiter auszubauen, indem wir Jez und die einzigartige und unverwechselbare Vision des Teams für eine dritte Serie zum Leben erwecken".