Das ist der «Lord of the Rings»-Cast

US-Fernsehen

Amazon gab am Dienstagabend bekannt, wer die Hauptrollen in der neuen Serie spielen wird.

Der amerikanische Streamingdienst Prime Video aus dem Hause Amazon gab nun bekannt, wer die Hauptrollen in der kommenden «Lord of the Rings»-Serie spielen wird. Robert Aramayo, Owain Arthur und Nazanin Boniadi gehören zu den Hauptdarstellern, zudem sind Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith und Charlie Vickers gecastet worden.„Nach einer umfangreichen, weltweiten Suche freuen wir uns, endlich den ersten Teil brillanter Künstler zu enthüllen, die in Amazons «Lord of the Rings»-Serie auftreten werden“, sagten die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay. „Diese außergewöhnlich talentierten Frauen und Männer sind mehr als nur unsere Schauspieler: Sie sind die neuen Mitglieder einer immer größer werdenden kreativen Familie, die nun unermüdlich daran arbeitet, Mittelerde für Fans und das Publikum weltweit neu zu Leben zu erwerben.“Die neue Serie wird von den Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Tolkien Estate and Trust, HarperCollins und der Warner Bros.-Abteilung New Line Cinema produziert. Die Produzenten J.D. Payne und Patrick McKay sind auch für die Drehbücher der Serie verantwortlich.