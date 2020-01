TV-News

Der rbb hat neue Sendedaten für das Format genannt.

Bei den neuen Folgen des TV-Formatswird der rbb auf eine Vorab-Verwertung im Online-Bereich setzen. Die zweite Staffel des Kurt-Krömer-Formats ist linear ab dem 11. Februar geplant. Somit ist als Sendeplatz der Dienstag, 22 Uhr, gefunden worden. On Demand aber sollen die jeweiligen Aufzeichnungen schon vorab Aufmerksamkeit generieren.Die Episoden werden jeweils montags schon um 18 Uhr, also 26 Stunden vor der TV-Premiere, abrufbar sein. Das Konzept der Sendung ist weiterhin: Kurt Krömer trifft in der Show Gäste, für die er sich als Gastgeber offenkundig gar nicht so sehr interessiert.Der rbb beschreibt: „In ansprechend beengter Kulisse sorgt Gastgeber Krömer für überraschende Begegnungen, manchmal an der Grenze zur Höflichkeit, ab und an böse, immer mit ganz speziellem Humor.“