Auch was für RTL? ABC bestellt weiteren «Bachelor»-Ableger

US-Fernsehen

Musik wird in dem neuen Format eine sehr große Rolle spielen.

ABC (und auch RTL) haben zur Zeit drei Formate aus dem-Universum im Programm. Das Original, in dem ein Mann aus vielen Frauen die Richtige auszuwählen versucht, «Die Bachelorette», in dem eine Single-Frau unter Männern im Fokus steht und «Bachelor in Paradise». Im zweiten Ableger treffen ehemalige Kandidaten vor malerischer Kulisse aufeinander; und suchen dort nach der großen Liebe. Show Nummer 4 soll nun im April bei ABC starten. Der zu Disney gehörende US-Broadcaster hatbestellt. Das Format solle Liebe und Musik vereinen, schreibt der Sender.Mehr als die bisherigen Formate verlässt die neue Sendung die ursprüngliche Idee: 20 alleinstehende Männer und Frauen begeben sich in der Produktion auf eine Reise, um die Liebe durch Musik zu finden. Sie singen bekannte Lieder, sowohl einzeln als auch zu zweit, und versuchen, "durch die Melodien Attraktionen zu bilden, ihre Gefühle zu finden und zu offenbaren und sich schließlich zu verlieben".Sobald die Paare sich aufeinander einlassen, werden sie durch musikalische Herausforderungen getestet, einschließlich Live-Auftritte, die von "einigen der größten Namen im Musikgeschäft" beurteilt werden. Letztendlich werden die Paare, deren Auftritte ihre Liebe und Hingabe zueinander offenbaren, weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Beziehungen zu vertiefen, bis nur noch ein Paar übrig bleibt. Next Entertainment und Warner Horizon Unscripted Television produzieren die Sendung.