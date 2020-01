ABC plant mehr Live-Shows

US-Fernsehen

Um die Zuschauer nicht an die Streaming-Dienste zu verlieren, möchte man beim US-Network mehr Live-Inhalte schaffen.

Das amerikanische Network ABC setzt in den kommenden Monaten verstärkt auf Live-Inhalte, wie ABC Entertainment-Chefin Karey Burke bei der Wintertournee der Fernsehkritikervereinigung am Mittwoch verriert. Der Sender wird jeden Monat mindestens eine Live- oder Großveranstaltung präsentieren. Dazu gehören unter anderem die Academy Awards im nächsten Monat.Aber auch eine Live-Folge von «The Conners» sowie die Show «Highwire Live with Nik Wallenda», die Übertragung des NFL-Drafts und eine neue Version von «Live in Front of a Studio Audience» sollen Highlights werden. „Wir lieben die Strategie, mit der wir mindestens ein monatliches Event verfolgen“, sagte Burke.Um mehr Marvel-Serien zu ABC zu bringen, erklärte Burke, dass der Sender in Gesprächen mit Marvel-Chef Kevin Feige befindet, wie eine ABC-Marvel-Serie aussehen könnte. „Im Moment liegt Marvels Fokus bei Disney+ , was auch so ist, wie es sein sollte“, fügte sie hinzu. Das «Bachelor»-Franchise sei für sie ein Einhorn, die Formate locken ein breites Publikum an und alle drei Varianten wachsen linear und auf allen anderen Plattformen.