Quotencheck

Die VOX-Nachmittagssendung fuhr auch im Jahr 2019 einmal mehr Top-Quoten ein.

Bereits seit dem Jahr 2012 gehört die Nachmittagssendung «Shopping Queen» mit Guido Maria Kretschmer zu den Aushängeschildern des Senders VOX . Die Produktion von Constantin Entertainment startete am 2. Januar 2019 mit drei Reruns ins neue Jahr. Die Auftaktfolge wollten 0,70 Millionen Zuschauer sehen, wovon 0,32 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei fantastischen 9,8 Prozent. Die zwei weiteren Wiederholungen fuhren ebenfalls gute 7,6 und 7,9 Prozent Marktanteil ein.Die erste Woche, die nur aus drei Tagen bestand, kam im Schnitt auf 0,29 Millionen Umworbene und 8,4 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern. Die zweite Woche, die aus fünf Erstausstrahlungen bestand, erreichte 9,1 Prozent. Die fünf Ausgaben, die werktäglich um 15.00 Uhr gesendet wurden, verbuchten 7,7, 8,7, 9,7, 9,6 und 9,8 Prozent Marktanteil. Die kommende Woche schnitt mit 9,3 Prozent etwas besser ab, hier war der Mittwoch maßgeblich beteiligt, denn die Sendung verbuchte 10,3 Prozent Marktanteil.Mitte Januar setzte VOX auf eine weitere Wiederholungs-Woche, die eine deutliche Quotendelle hervor rief. Nur sieben Prozent verbuchte «Shopping Queen» im Schnitt und lief damit deutlich hinter den übrigen Wochen. Zwischen Ende Januar und Ende Februar erreichte das Styling-Format im Wochenschnitt zwischen 9,1 und 10,2 Prozent Marktanteil. Am Montag, den 11. Februar 2019, holte die Sendung tolle 12,4 Prozent Marktanteil.«Shopping Queen» lief im Frühjahr etwas schwächer, im März und April sanken die durchschnittlichen Wochenschnitte auf Werte um 7,0 bis 9,8 Prozent. Die Woche vor Ostern markierte mit sieben Prozent das niedrigste Ergebnis, immerhin handelte es sich hierbei um vier Wiederholungen. Diese vier Ausgaben kamen im Schnitt auf 0,15 Millionen Umworbene und sieben Prozent. Insgesamt wollten nur 0,37 Millionen Zuschauer die Folgen sehen. Die Woche nach Ostern schlug sich mit 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen etwas besser, der Marktanteil belief sich allerdings weiterhin nur auf zurückhaltende 7,8 Prozent.Zwischen 11. und 14. Juni 2019 strahlte VOX erneut vier Wiederholungen aus. Die Woche nach Pfingsten war mit 0,22 Millionen Umworbenen und 9,2 Prozent allerdings sehr gefragt. Zuvor verzeichnete 8,8 Prozent, danach kamen die neuen Folgen auf 8,3 und 7,1 Prozent im Wochenschnitt. Überraschend: Auch die zwei Rerun-Wochen zwischen 29. Juli und 9. August waren mit 9,2 und 8,7 überraschend stark. Die erste Woche mit neuen Folgen verbuchte lediglich 7,8 Prozent.Dieses Bild wurde auch Ende Oktober bestätigt: Während die Wiederholungswoche auf 8,5 Prozent kam, erreichten die fünf neuen Geschichten im Anschluss nur 6,9 Prozent. Bis Weihnachten setzte VOX auf neuen Stoff, der sich im November mit 9,3, 9,5 und 8,5 Prozent in Wochenschnitten stark präsentierte. Im Anschluss holten die Wochen nur 7,6 und 7,9 Prozent. Die letzte Shopping-Woche erreichte 8,8 Prozent Marktanteil.«Shopping Queen» verbuchte im Jahr 2019 im Schnitt 0,57 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent. Mit 0,23 Millionen Umworbenen sicherte man sich überdurchschnittliche 8,7 Prozent Marktanteil. Zwar ist die Sendung von Constantin Entertainment von ihren Bestzeiten ein deutliches Stück entfernt, mit rund 250 Folgen am werktäglichen Nachmittag leistet man allerdings einen guten Beitrag.