Quotenwunder-Dschungelcamp: Einst waren 62,9 Prozent möglich

Wer sah eigentlich...

Den schlimmen Buschfeuern zum Trotz startet RTL am Freitagabend eine neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Erwartet werden über fünf Millionen Zuschauer. Wir blicken nochmal auf die bisher aller stärkste Folge des Formats.

Für 15 Tage verwandelt sich RTL ab Freitagabend wieder in den Dschungelsender. Mehr oder weniger prominente Camper ziehen dann in den australischen Urwald ein. In diesem Jahr dürftenoch mehr als sonst im Zeichen des Naturschutzes stehen. In Australien wüten seit Wochen schlimme Buschfeuer und Waldbrände, unzählbar viele Tiere haben ihr Leben in den Flammen verloren. Die Brände sind Folge der weltweiten Klimakatastrophe. Mehrere Kandidaten von «Ibes» haben bereits angekündigt, eben diese Katastrophe in der neuen Staffel auch thematisieren zu wollen. So könnte das Dschungel-Fernsehen mit seinen vermutet über fünf Millionen Zuschauern wirklich gesellschaftliche Relevanz erhalten. 2014 lief übrigens die bis dato allererfolgreichste Folge von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».Damals lief die Staffel mit Melanie Müller, Jochen Bendel und Larissa Marolt. Am 22. Januar des Jahres kam die Live-Sendung aus Australien auf 8,45 Millionen Zuschauer, Werte, die heute eigentlich nicht mehr denkbar sind. RTL generierte mit dem Programm einen Allzeit-Bestwert von 51,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Auf ähnliche Ergebnisse kommen sonst allenfalls größte Box-Übertragungen oder aber Live-Spiele einer Fußball-EM oder –WM. Der Dschungel aber machte solche Rekorde auch damals möglich; und mehr noch – er führte RTL besonders bei den ganz jungen Leuten gen Himmel.Bei den 14- bis 19-Jährigen kam die damalige Folge auf 61,4 Prozent Marktanteil, bei den Fans in den Zwanzigern wurden sogar 62,9 Prozent erreicht. 1,42 Millionen Menschen, die sich besagte Folge ansahen, waren zwischen 20 und 29 Jahren alt. Starke Werte wurden auch bei den Leuten in den Dreißigern generiert, hier standen letztlich 53,4 Prozent Marktanteil zu Buche. Bei den 40- bis 49-Jährigen verbuchte das Dschungelcamp mit der einstündigen Sendung noch 42,4 Prozent. Selbst bei den 50- bis 64-Jährigen lag die Quote mit 29,6 Prozent weit oberhalb der sonstigen Norm. 1,97 Millionen Menschen zwischen 50 und 64 Jahren verfolgten damals das RTL-Eventprogramm.Dass solche Ergebnisse heute nicht mehr zu erwarten sind, liegt an mehreren Faktoren. Neben der fortgeschrittenen Fragmentierung des TV-Programms gibt es heute bekanntlich mehr Empfangswege: So wird der Dschungel etwa auch live via TVNow gestreamt, solche Streams werden aber in der Regel nicht für die klassische TV-Nutzung erfasst. Und nicht zuletzt hat RTL die Sendezeit des Camps in den zurückliegenden Jahren sukzessive ausgeweitet; in aller Regel enden die Folgen nicht mehr um 23.15 Uhr, sondern mindestens eine halbe Stunde später. Weil aber das Bett und am nächsten Morgen der Wecker ruft, sinkt mit jeder weiteren Sendeminute die Reichweite.2019, bei der bis dato letzten Staffel des Formats, lag die Top-Reichweite entsprechend bei 6,35 Millionen. Die Finalshow, die diesen Wert generierte, kam bei den klassisch Umworbenen auf 39,9 Prozent Marktanteil.