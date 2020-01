Primetime-Check

Wie viele Zuschauer waren bei der Free-TV-Premiere von «Das Boot» dabei? Wie lief es für «Catch!» und die «150. Chart Show»? Dies und mehr im Primetime-Check …

hat dem Ersten am Freitagabend die meisten Zuschauer beschert: 5,15 Millionen Menschen ab drei Jahren führten zu 16,4 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es gut für die Filmreihe: 0,62 Millionen Jüngere bedeuteten eine Quote in Höhe von 7,3 Prozent. Im ZDF stachin See – und zwar vor 4,71 Millionen Zuschauern. 15,2 Prozent Marktanteil zog das nach sich. 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten die Free-TV-Premiere der Sky-Eigenproduktion sehen, das mündete in tolle 10,5 Prozent Marktanteil. Sieger in der umworbenen Zielgruppe wurde Sat.1 mit. Exakt eine Million Zuschauer waren ab 20.15 Uhr dabei, 12,1 Prozent betrug der damit verbundene Marktanteil. 1,65 Millionen Zuseher waren insgesamt dabei.RTL erreichte bei den Werberelevanten mit seinerzwar eine leicht höhere Quote von 12,9 Prozent, die Sehbeteiligung lag mit 0,98 Millionen aber haarscharf niedriger. Insgesamt hatte die Musikshow mit Oliver Geissen aber mehr Zuseher als Sat.1: 2,09 Millionen Zuschauer brachten RTL 7,9 Prozent Marktanteil ein. ProSieben punktete derweil mit Spielfilmen: «Star Trek Beyond» ► erzielte 9,9 Prozent,danach sogar 11,0 Prozent. Zuerst waren 1,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren mit von der Partie, dann 1,09 Millionen.hat bei RTLZWEI für solide Zahlen gesorgt: 6,1 Prozent gab es in der Zielgruppe abzustauben, 0,69 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.fiel danach auf 4,9 Prozent und 0,52 Millionen Zuseher.machte VOX zu schaffen: Die ersten drei Folgen kamen nicht über 3,9, 4,6 und 5,8 Prozent hinaus – erst kurz nach 23 Uhr standen befriedigende 7,0 Prozent auf dem Papier. Von 0,68 Millionen bis 0,90 Millionen schwankte die Gesamt-Reichweite.lief bei Kabel Eins ebenfalls suboptimal in der Marathon-Programmierung: Bei mauen 4,0, 3,9, 4,2 sowie 4,8 Prozent lagen die Zielgruppen-Werte. Immerhin waren aber mehr ältere Zuschauer als bei VOX zugegen, 0,92 Millionen bis 1,21 Millionen betrugen die Gesamt-Zuschauerzahlen.