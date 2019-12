Nochmal gescheit: VOX bringt «Law & Order: SVU» zurück

TV-News

Gezeigt wird nochmal die 20. Staffel, die im Herbst schon samstags lief.

Es war eine durchaus mutige Programmierung, die der Kölner Sender VOX für die 20. Staffel der amerikanischen Traditionskrimiseriewählte. Die 20. Staffel lief beim Kölner Privatsender am Samstag, meist nach 22 Uhr. Die Quoten waren nicht ganz so stark, dennoch lief es zum Auftakt der Staffel mit knapp acht Prozent bei den klassisch Umworbenen gar nicht so schlecht. Im Januar sollen besagte Episoden aus der 20. Runde nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. VOX wird diese dann mittwochs ab 20.15 Uhr jeweils im Doppelpack wiederholen. Los geht es am 29. Januar 2020.Geplant ist zudem, immer ab 22.10 Uhr nochmal deutlich ältere Folgen (etwa aus dem Jahr 2013) auszustrahlen. In dieser Staffel können sich die Zuschauer wieder auf prominente Gastdarsteller freuen, darunter unter anderem Jennifer Esposito, Snoop Dogg und Orlando Jones.VOX wird schon ab Anfang 2020 mittwochs komplett auf die Krimiserie setzen, dann aber zunächst zur Primetime Wiederholungen aus der 19. Staffel im Angebot haben.