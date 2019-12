Netflix über Netflix: Wurden diese Titel 2019 am häufigsten genetflixt?

Vermischtes

Neue Rekorde in Sicht! Kurz vor Jahresende wurden «Haus des Geldes», «Stranger Things» und «Sex Education» überschattet. Oder doch nicht?

Menschen, Bilder, Emotionen. Diese Serien und Filme waren 2019 in Deutschland am beliebtesten. pic.twitter.com/TBboZwLzva — NetflixDE (@NetflixDE) December 30, 2019

Ganz genau wie diese Dokus und Familientitel. pic.twitter.com/yA7nFNPQqd — NetflixDE (@NetflixDE) December 30, 2019

Es wurde schon viel über Netflix und seine Politik bezüglich der Veröffentlichung von Abrufzahlen geschrieben und diskutiert: Der Video-on-Demand-Dienst behält es sich vor, seine Daten unter Verschluss zu halten, so dass die Branche sowie interessierte Film- und Serienfans auf die Marktforschungsergebnisse von Drittanbietern angewiesen sind, wie auf das Unternehmen Goldmedia. Nur gelegentlich bequemt sich der Streamingservice und feiert besonders große Erfolge, indem er konkrete Zahlen nennt. In diesen Fällen heißt es aber, Netflix Vertrauen zu schenken, dass diese Zahlen nicht nur konkret, sondern auch korrekt sind.Angesichts dessen, dass Netflix sich schon zu überzogenen Vergleichswerten hat hinreißen lassen , ist also eine gewisse Vorsicht angebracht. Das gilt auch für neu veröffentlichte Top-Ten-Listen der Netflix-Inhalte, die hierzulande laut Netflix 2019 am häufigsten gestreamt wurden. Demnach überbietet nämlich die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Fantasyseriedas schon länger laufende internationale Phänomen «Haus des Geldes» (dessen Beliebtheit auch von Goldmedia festgehalten wird) und ist sogar der größte Netflix-Hit des Jahres.Direkt auf Platz zwei der meistgestreamten Netflix-Deutschland-Inhalte 2019 liegt laut Netflix der Actionfilmvon Krachbumm-Maestro Michael Bay. Erst auf Platz drei sei laut Netflix «Haus des Geldes» vorzufinden, auf Rang vier setzt der Streamingdienst den im Sommer noch für seine Rekordzahlen groß gefeierten Adam-Sandler-Comedykrimi mehr dazu ). Hat Netflix etwa innerhalb weniger Tage seinen größten Film- und seinen größten Serien-Hit einfach so selber übertroffen?Nun, das Kleingedruckte in den Netflix-Hitlisten gibt einen wichtigen Hinweis: Bei Titeln, die erst im Dezember gestartet sind, basiert die Platzierung auf Hochrechnungen. Ob Netflix bei seiner Prognose berücksichtigt hat, dass viele Leute Ende Dezember aufgrund der Feiertage mehr vorm Fernseher hängen als im Rest des Jahres, und dass obendrein neue, intensiv beworbene Titel erfahrungsgemäß eingangs gefragter sind und sich ihre täglichen Klickzahlen wieder normalisieren, ist unklar. Es ist durchaus möglich, dass Netflix in seiner zu Werbezwecken veröffentlichten Statistik einfach die jüngsten Abrufzahlen neuer Titel multipliziert und so seine jüngsten Produktionen in den Vordergrund geschoben hat – was so wäre, als würde Disney realitätsfern prognostizieren, dass «Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers» noch an fünf weiteren Wochenenden solche Zahlen schreiben wie zum Start.Vielleicht aber ist der VOD-Dienst ehrlicher als wir es ihm gerade unterstellen und «The Witcher» sowie «6 Underground» sind auch vorsichtig und unvoreingenommen prognostiziert auf dem besten Wege, Netflix-Allzeitrekorde aufzustellen. Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren ...