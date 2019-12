Das Helene-Beben ist wieder vorbei

Quotennews

Kein Quotenjubel für «Helene Fischer Show»-Wiederholungen: Sowohl das ZDF als auch ZDFneo fuhren verhalten.

Das TV-Publikum hat seinen Appetit auf Helene-Fischer-Showunterhaltung offenbar bereits an Weihnachten gestillt. Denn am Sonntag liefen sogleich zwei-Wiederholungen verhalten. Zunächst zeigte das ZDF am Nachmittag noch einmal die diesjährige Ausgabe des aufwändigen Formats. 1,35 Millionen Interessenten glichen ab 13.15 Uhr gerade einmal mageren 8,4 Prozent. 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige führten wiederum zu mauen 4,3 Prozent.Bei ZDFneo ging unterdessen ab 20.15 Uhr eine Wiederholung der «Die Helene Fischer Show»-Ausgabe aus dem Jahr 2018 an den Start. Mit 0,38 Millionen Musikfans brachte man es nur auf 1,3 Prozent Marktanteil insgesamt. Rund 80.000 Interessenten im Alter von 14 bis 49 Jahren führten sogar bloß zu nur 0,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.Am Nachmittag und Vorabend veranstaltete ZDFneo wiederum einen-Marathon. Dieser holte stundenlang über drei Prozent des Gesamtpublikums zum öffentlich-rechtlichen Digitalsender. Die Ausgabe mit der größten Reichweite lief um 19.30 Uhr und erreichte 0,98 Millionen Menschen. Das entsprach einer Sehbeteiligung in der Höhe von 3,3 Prozent.