«Club der singenden Metzger» wird Sieger beim Gesamtpublikum

Quotennews

Mit einem zweiteiligen Filmdrama hat sich Das Erste am Freitag an die Spitze gesetzt, die ZDF-Krimis konnten damit nicht mithalten und erreichten weniger als vier Millionen Zuschauer.

„ Prominent besetzt mit Jonas Nay, Aylin Tezel und Sylvester Groth ist der opulent inszenierte und feinfühlig geschriebene Überlängenfilm ein Highlight des Feiertagsprogramms. ” Auszug aus unserer Kritik zu «Der Club der singenden Metzger»

Das zweiteilige Auswanderer-Dramahat dem Ersten am Freitag die meisten Zuschauer beschert: 4,60 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen ab 20.15 Uhr zu, das führte zu 16,8 Prozent Marktanteil und zum Tagessieg beim älteren Publikum.Aber nicht nur das: Auch bei den jungen 14- bis 49-Jährigen wusste die Degeto-Produktion zu überzeugen mit 9,9 Prozent Marktanteil bei 0,81 Millionen Zusehern. Damit lag Das Erste auf Augenhöhe mit Sat.1, wo «Reingelegt» dieselbe Quote hatte ( wir berichteten ).Das ZDF musste sich demnach am Freitagabend hinter dem Ersten anstellen, die Krimis scheiterten an der Vier-Millionenmarke.hatte 3,98 Millionen Zuschauer vorzuweisen,sahen 3,56 Millionen Menschen. Mehr als 6,4 sowie 6,0 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen, auch hier war Das Erste also ganz klar im Vorteil.