Adrien Brody ist bei Epix-Serie an Bord

US-Fernsehen

Die Serie basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King.

Der Streaming-Dienst Epix hat sich die Rechte an Stephen Kings Kurzgeschichte „Jerusalem’s Lot“ gesichert, die bereits 1978 als „Briefe aus Jerusalem“ in dem „Nachtschicht“-Sammelband erschien. Nun wurde Oscar-Preisträger Adrien Brody als Hauptdarsteller verpflichtet. Die Produktion der Serie soll im Mai 2020 beginnen, die Premiere wird für Herbst 2020 anvisiert. Für die Produktion ist Donald De Line verantwortlich, der unter anderem «Wayward Pines» produzierte.«Jerusalem’s Lot» ist die erste Serie, die von der eigenen Produktionsfirma Epix Productions umgesetzt wird. „Diese Serie ist eine intensive, absolut erschreckende Neuinterpretation des klassischen Gothic-Horrors“, erklärte Epix-Chef Michael Wright. „Wir können es kaum erwarten, mit dem außergewöhnlichen Team von Donald De Line, Jason Filardi und Peter Filardi zusammen mit unserem phänomenalen Hauptdarsteller Adrien Brody zu arbeiten… und natürlich wird es, wenn es um Horror geht, nicht besser oder meisterhafte als mit Stephen King zu arbeiten. Wir sind begeistert, die Heimat dieser unglaublichen Serie zu sein.“Adrien Brody gewann einen Oscar für den Holocaust-Überlebenden Wladislaw Szpilman in Roman Polanskis «Der Pianist». Die neue Serie handelt von einer Familie, die nach dem Tod der Mutter in ein verschlafenes Nest in Maine umzieht. Schon bald muss sich Charles (Brody) mit der schmutzigen Geschichte seiner Familie auseinandersetzen, die die Familie Boones seit Generationen plagt.