Apple ändert Veröffentlichungsmodus

US-Fernsehen

«Mythic Quest: Raven’s Banquet», das im Februar erscheint, geht direkt mit allen neun Episoden live.

Der Technologie-Konzern Apple hat die ersten Startdaten neuer Serien für das Jahr 2020 bestätigt. Doch nicht nur die Formate und die genauen Termine sind interessant, sondern auch ein weiteres Detail. Konkret geht es um die Comedy-Serie, die AppleTV+ ab dem 7. Februar (ein Freitag) anbietet. AppleTV+ will hier alle neun Episoden des Formats auf einen Schlag veröffentlichen. Bisher agierte der Streaming-Dienst anders. In der Regel gab es zunächst einen kleinen Schwung an Folgen - quasi als Heißmacher - ehe die weiteren Episoden bis hin zum Finale Woche für Woche das Licht der Welt erblickten.Die neunteilige Comedy-Serie folgt einem Team von Videospielentwicklern, die die Herausforderungen eines populären Videospiels meistern. Neben McElhenney, der als Kreativdirektor der fiktiven Firma Ian Grimm auftritt, gehören zur Besetzung des Ensembles auch Oscar-Preisträger F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis.Hinter dem Format stehen bekannte Köpfe: David Hornsby («It’s Always Sunny in Philadelphia») und Megan Ganz («Modern Family», «It’s Always Sunny in Philadelphia») sind unter anderem die ausführenden Produzenten.