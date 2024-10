Erpressung am Fürstenhof

Soap-Check

Markus ist fassungslos, als Katja ihm Christophs Ausplünderung gesteht.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Amelie lässt sich auf Julius‘ Angebot ein, Geschäftsführerin im Hotel "Drei Könige" zu werden, während Julius den Askanier-Park übernimmt. Derweil wächst Joriks schlechtes Gewissen. Und als Amelie sich dann auch noch bei Jorik für ihren neuen Job bedankt, kann Jorik nicht anders und gesteht Amelie, dass er ihre Pläne, das Hotel kaufen zu wollen, Julius verraten hat.Katjas Hoffnung erfüllt sich nicht, denn Markus will seine Anteile nicht an Christoph verkaufen. Überfordert macht Katja Markus Vorwürfe. Da sie Markus wenigstens eine Haftstrafe ersparen will, hat sie einen Vorschlag für Christoph. Doch da bietet Werner überraschend Markus an, ihm seine Anteile abzukaufen. Während Markus glaubt, dass das die Probleme lösen wird, reagiert Katja anders als erwartet.Als Lien nicht sagen kann, ob sie noch etwas für Till empfindet, stürzt dieser sich in die Lansinger Spiele. Kann die Ablenkung verhindern, dass ihre Freundschaft auf der Kippe steht?David beichtet, wie sehr er darunter leidet, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Vivien plagt ihr schlechtes Gewissen, trifft dann aber eine Entscheidung. Paco kann bei seiner Geburtstagsparty nur schwer mit ansehen, dass Ringo und Easy immer noch zerstritten sind. Der nächste Morgen öffnet ihm die Augen. Britta kann nicht fassen, wie sehr sich Theo reinhängt, um die schwangere Kassandra zu unterstützen und tut alles, um sie wieder los zu werden.Simone kommt mit leeren Händen zurück. Deniz befürchtet, nicht allen Läuferinnen gerecht zu werden, worauf Simone eine harte Entscheidung trifft... Charlie und Valea lassen ihre privaten Frustrationen aneinander aus. Leyla appelliert verzweifelt an den Team-Spirit und ihr gemeinsames Ziel. Lucie schießt in ihrer Bemühung, als Justus' Vertretung alles richtig zu machen, über das Ziel hinaus - und bekommt Stress mit Tom und Hanna.John findet heraus, dass Emily sich verknallt hat und ermutigt sie, dem Gefühl nachzugehen. Emily lehnt den Vorschlag zunächst ab... Unter dem Druck, dass ihr Wiedersehen perfekt und aufregend verläuft, geraten Jessica und Philip in einen Streit. Die beiden versöhnen sich zwar schnell, aber der Alltag macht ihnen erneut einen Strich durch ihren Ausflugsplan...Die Rückkehr von Johanns Sohn Michael löst bei Inga, Katrin und Alain gemischte Gefühle aus. Theo kümmert sich um die kranke Lara und die beiden kommen sich auch emotional immer näher. Vor Gericht will der Student Heiko Pollmann Unterhalt von seinem leiblichen Vater Magnus Weber erstreiten, zu dem er nie Kontakt hatte. Jule versucht, das Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn aufzuklären, um den beiden eine zweite Chance des Kennenlernens zu ermöglichen.Als Nico übermüdet zur Arbeit kommt und ihr deshalb ein Fehler unterläuft, macht Lea ihr eine klare Ansage. Trotzdem steht sie bedingungslos zu ihr. Dr. Berg freut sich über die neue Nähe zu ihrem Vater, ist aber von seiner Allgegenwärtigkeit überfordert. Können die beiden sich trotzdem arrangieren? Gitta hat keine Lust, sich um den anstrengenden Dauerpatienten Hannes Körner zu kümmern - bis sie entdeckt, dass die beiden eine ungewöhnliche Leidenschaft teilen.Carsten hat Geburtstag und will eine richtige Party schmeißen. Doch bevor es dazu kommt, muss noch jede Menge vorbereitet werden. Deswegen hat der frischgebackene 46-Jährige auch alle Hände voll zu tun. Erschwerend hinzu kommt, dass seine Freundin Antje, die in Niedersachsen wohnt, möglicherweise nicht dabei sein wird. Sie ist nämlich krank. Wird Antje es schaffen, zu Carstens Geburtstag nach Rostock zu reisen? In jedem Fall gibt sich auf der Party hoher Besuch aus Mannheim die Ehre. Lothar und Michael sind extra für den vierfachen Vater quer durch Deutschland vom Rhein an die Ostsee gereist. Nun feiern die Freunde in der Hansestadt gemeinsam Carstens Ehrentag.