RTLZWEI startet Supermarkt-Format

TV-News

Als „Wettkampf zwischen Warenregalen“ kündigte der Grünwalder Sender ein neues Quizformat für den April an. In «Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein» spielen Prominente für den guten Zweck.

Wenn die Corona-Pandemie den Deutschen eines gelernt hat: Supermärkte können sich zum sozialen Treffpunkt entwickeln – vor allem während des Lockdowns. Während die meisten Geschäfte im vergangenen Jahr und auch derzeit geschlossen bleiben müssen, blieben und bleiben Supermärkte stets geöffnet und bieten für viele eine der wenigen Möglichkeiten unter Menschen zu kommen. Am 7. April kommen nun vier weitere Kandidatenpaare in die Läden. Denn dann startet RTLZWEI das neue FormatDarin treten Jürgen Milski mit Sandy Fähse, Silvia Wollny mit Harald Elsenbast, Tobi Wegener mit Jenny Frankhauser sowie Matthias Mangiapane mit Hubert Fella für den guten Zweck an. Sie müssen sich in Quizaufgaben und Spielen rund um das Thema Supermarkt und Lebensmittel miteinander messen. Moderiert wird das Ganze von Sükrü Pehlivan, der das Supermarkt-Wissen der Teilnehmer auf die Probe stellt und die Teams durch die Spiele leitet. Gefragt ist dabei Grips, Geschicklichkeit und Supermarkt Know-How.Wie der Sender ankündigt, müssen die Promis in einem handelsüblichen Supermarkt über mehrere Runden hinweg eine Vielzahl an Aufgaben rund um den Einkaufskontext lösen – dabei behalten sie das Charity-Ziel stets im Blick. Jedes Team spendet seinen Gewinn für einen wohltätigen Zweck. Pro Runde können die Kandidatenpaare für das teameigene Charity-Konto Geld erspielen. Doch am Ende bekommt nur das Promi-Paar mit dem höchsten Endbetrag noch einmal die Chance, im Finale um den großen Geldjackpot zu spielen. Die Quizshow wird von Youngest Media produziert.