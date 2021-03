«Queens Gambit» wird zum Musical

Vermischtes

Der Netflix-Serie wird eine große Ehre zuteil.

Die Miniserie «Das Damengambit», die im Herbst 2020 bei Netflix veröffentlicht wird, bekommt wohl eine Bühnen-Adaption. Level Forward hat die Rechte um die Geschichte eines Schach-Wunderkinds an Walter Tevis‘ Roman „The Queen’s Gambit“ erworben. Das Buch diente als Grundlage für die Miniserie. Tevis verfasste auch „The Hustler“ und „The Man Who Fell to Earth“.In «The Queen's Gambit» geht es um Beth Harmon, ein Waisenkind, das entdeckt, dass es eine übernatürliche Fähigkeit hat, die Figuren auf einem Schachbrett zu bewegen und die Konkurrenz zu dominieren. Der 1983 erschienene Roman beschreibt ihre Reise von Kentucky über Paris bis nach Moskau, während sie mit ihrer Alkoholsucht und den Vorurteilen einer männlich geprägten Welt kämpft."Es ist ein Privileg für Level Forward, die Hauptverantwortung dafür zu tragen, 'The Queen's Gambit' durch das geliebte und beständige Handwerk des Musiktheaters auf die Bühne zu bringen", so Level Forward CEO Adrienne Becker und Produzentin Julia Dunetz.