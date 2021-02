Sky Crime und Sky Comedy mit vielen Highlights

TV-News

Die Sender Sky Comedy und Sky Crime dürfen sich ab dem 1. April über einige neue Formate freuen. Thematisiert werden in den neuen Formaten unter anderem aktuelle Geschehnisse wie der Wirecard-Skandal.

Mit Humor durch eine schwere Zeit

Für Fans des Crime-Genres hält Sky mit seinem Senderstetig neuen und spannenden Content bereit. Ab dem 1. April gibt es mit einigen HBO-Inhalten auch neue Sky Original-Formate. Klassische Crime-Formate, die erwartet werden dürfen, sind unter anderemoder. Bei ersterem dreht es sich um die Geschichte des Niels Högel und damit den größten Serienmörder deutscher Kriminalgeschichte. Aus dem Hause HBO werden unter anderem die Titeloderden Weg zu Sky finden.Als absolutes Crime-Highlight dürfte bei den April-Starts das Sky Original, welches bereits am 13. Mai bei Sky Crime, Sky Ticket und auf Abruf zu sehen sein wird, zählen. Thematisch wird den Machenschaften hinter dem größten Firmenskandal in der deutschen Finanzgeschichte hier auf den Grund gegangen. „"Wirecard' ist eine globale Geschichte über Korruption und Gier, die unsere Gesellschaften zersetzen. In der 100-minütigen Dokumentation erzählen wir den Thriller 'Wirecard' durch die Augen derer, die jahrelang von der Firma verfolgt wurden und schließlich entscheidend dazu beitrugen, das Unternehmen zu Fall zu bringen“, so Gabriela Sperl (Produzentin, Sky) über das neue Format.Hinter dem bereits angesprochenen Format «Verbrechen von Nebenan» versteckt sich nicht nur eine neue Crime-Serie, sondern grundsätzlich ein Podcast. Mit dem Vorgehen von Sky einen Podcast für den Fernsehmarkt zu adaptieren begehen sie branchenweit Neuland. Podcast-Macher Philipp Fleiter ist diesbezüglich sehr dankbar und freut sich auf die weiteren Einblicke durch die Sky Crime-Show: „Mit faszinierenden Fällen, Originalbildern und interessanten Expert*Innen wird das eine großartige Erweiterung des Podcasts!“ Ohne einen genauen Termin zu nennen, geht aus der Pressemitteilung hervor, dass das Format „ab Sommer“ exklusiv bei Sky Crime zu finden sein wird.Für die tägliche Dosis Humor sollen ab dem 1. April verschiedene Comedy-Formate auf Sky Comedy sorgen. Im Programm des Senders wird dann unter anderem der altbewährteeinen neuen Sendeplatz finden, Dieter Nuhr erzähltund es wird neue Episoden zugeben. Neben der bereits genannten Titeln feiert, ein britisches Erfolgsformat, ab dem 6. April Deutschlandpremiere und Fans des beherzten Lachens dürfen sich zudem über viele weitere Comedy-Formate freuen.Spricht man über deutsche Fernseh-Comedy, kommt man zweifelsohne nicht amvorbei. Auch in der mittlerweile neunten Staffel lädt Thomas Herrmanns verschiedene Moderatoren und Gäste in seine heiligen Hallen des Quatsch Comedy Clubs und thematisch soll es um gesellschaftliche Vielfalt gehen. Fans des Comedy-Clubs dürfen sich auf Ilka Bessin, Mirja Boes, Ingo Appelt, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier, Sascha Grammel, Bülent Ceylan, Matze Knop, Johann König und viele weitere bekannte Gesichter freuen. Doch auch neben den Stars der Szene setzt der Quatsch Comedy Club auf einige Newcomer in der Szene, wie beispielsweise Erika Ratcliffe, Nikita Miller oder Niclas Amling. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 1. April bei Sky Comedy, Sky Ticket oder auf Abruf.macht genau das, was im teilweise prüden Großbritannien sich keiner traut. Das funktioniert vor allem deswegen, weil sich in der Satiresendung keinen Personen gewidmet wird, sondern Puppen-Karikaturen entsprechend von Personen. Die Macher von Spitting Image machen weder vor politischen Schwergewichten halt, noch scheuen sie Stars wie Mark Zuckerberg, Dwayne Johnson oder Beyoncé. Die Ausstrahlung auf Sky Comedy, Sky Ticket und auf Abruf gelten für das britische Satireformat als Deutschlandpremiere.Der Übersichtlichkeit entsprechend sind hier sämtliche Highlights der Sky Crime- und Sky Comedy-Formate aufgelistet:Die Highlights auf Sky Crime zum Start in der Übersicht:- «Die DNA eines Mordes - mit Paul Holes», Staffel 1 ab 1. April um 18.20 Uhr- «Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht», Staffel 1 ab 1. April um 19.30 Uhr- «The Vow», Staffel 1 ab 1. April um 20.15 Uhr- «The Devil Speaks», Staffel 1 ab 1. April um 22.20 Uhr- «Das Verschwinden von Susan Cox Powell», Staffel 1 ab 3. April um 20.15 Uhr- «The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen», Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr- «Diabolical - Teuflische Verbrechen», Staffel 1 ab 5. April um 21.50 Uhr- «Killer Couples: Mörderische Paare», Staffel 13 ab 6. April um 20.15 Uhr- «A Wedding and a Murder - Nach der Hochzeit kommt der Tod», Staffel 1 ab 6. April um 21.50 Uhr- «Anwälte des Bösen - zwischen Gesetz und Gewissen», ab Sommer 2021- «Wirecard-Skandal», die Dokumentation ab 13. Mai um 20.15 Uhr- «Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus», ab Herbst 2021Die Highlights auf Sky Comedy zum Start in der Übersicht:- «Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr», ab 1. April um 20.15 Uhr- «Quatsch Comedy Club», Staffel 4 ab 1. April um 21.25 Uhr- «Comedy@Sky», Staffel 2 ab 1. April um 22.25 Uhr- «Superstore», Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr- «Spitting Image», Staffel 1 ab 6. April um 20.15 Uhr- «Lass es, Larry», Staffel 10 ab 6. April um 21.05 Uhr- «Schitt's Creek», Staffel 1 ab 7. April um 20.15 Uhr- «The Mindy Project», Staffel 1 ab 7. April 21.30 Uhr- «American Pie», am 9. April um 20.15 Uhr