Den Super Bowl bei Joyn erleben

05. Februar 2021, 20:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder soweit: Das größte Sportevent der Vereinigten Staaten geht über die Bühne.

Für Fans des ledernen Eis ist Football im Programm von ProSieben Maxx seit vielen Jahren eine feste Größe. Jeden verdammten Sonntag zeigt ranNFL mit Netman Icke Domisch und Experten wie Coach Patrick Esume oder Ex-NFL-Spieler Björn Werner die Spiele der National Football League. In diesem Jahr waren sogar alle Spiele der Playoffs bei Muttersender ProSieben zu sehen. Von der Wild Card Runde bis zu den Conference Championship Games – Football satt. Nun steigt auch die Streamingplattform Joyn mit auf den Hypetrain.Doch das eigentliche Highlight der Saison steht noch an. Am kommenden Sonntag, den 7. Februar, steigt das größte Spiel des Jahres zwischen Vorjahressieger Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers, die sich vor der Saison mit Quarterback-Legende Tom Brady verstärkt hatten und prompt ins große Finale um die Vince Lombardie Trophy einzogen. Dort trifft der sechsfache Super-Bowl-Champion auf seinen designierten Nachfolger und den aktuell wohl talentiertesten Quarterback: Patrick Mahomes. Das Spiel ist in Deutschland in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 0:30 Uhr bei ProSieben zu sehen. Und auch Joyn zeigt erstmals das Sportereignis der Superlative live.Mit dabei ist auch Pop-Superstar The Weeknd, der den Fans vor den Bildschirmen in der Halbzeitshow mächtig einheizen wird. Pepsi, Sponsor der berühmten Halbzeitshow, kündigte an, die zwölf Minuten, die der Show zu stehen vollends ausnutzen zu wollen: „Wir werden alles auf unsere bestehenden zwölf Minuten in der Pepsi Super Bowl-Halbzeitshow mitten im Super Bowl setzen und die Show dermaßen ausgestalten, wie es noch niemand vorher getan hat“, erklärte Todd Kaplan, Vice President Marketing bei Pepsi. Joyn-Nutzer dürfen sich auf eine atemberaubende Show freuen.Kann sich Mahomes mit seinen Kansas City Chiefs zum zweiten Mal in Folge zum Champion krönen? Oder schlägt der wohl beste Quarterback aller Zeiten zu und sichert sich seinen siebten Ring? Die Favoritenrolle scheint knapp bei den Chiefs zu liegen, stellen sie doch seit Jahren um Headcoach Andy Reid eine der besten Offensiven der Liga. Doch in einem Super Bowl gegen Brady zu wetten? Das trauen sich nicht viele, schafft es der Ex-New-England-Patriots-Spieler in besonderen Spielen immer wieder besondere Leistungen abzurufen. Die Bucs gingen schließlich auch im NFC-Championship-Spiel als leichter Underdog in die Partie gegen die Green Bay Packers und siegten 31-26. Die Chiefs siegten souverän gegen die Buffalo Bills mit 38-24.Touchdowns sind somit garantiert, wenn Brady und Mahomes ihre Offensivreihen über das Feld dirigieren. Tyreek Hill auf Seiten der Chiefs und Mike Evans von den Buccaneers sorgen regelmäßig für spektakuläre Catches. Joyn zeigte jeden Run, jeden Catch, jedes Field Goal und jeden Touchdown. Sportfans sollten sich das Spektakel aus dem Raymond James Stadium in Tampa, Floria nicht entgehen lassen. Schließlich haben die Bucs zum ersten Mal in der Geschichte des Sports die Gelegenheit den Super Bowl im heimischen Stadion zu gewinnen.