«Nancy Drew»-Ableger: Tian Richards spielt die Hauptrolle

US-Fernsehen

CBS Studios haben den Hauptdarsteller für «Tom Swift» gefunden.

Das Branchenblatt ‚Variety‘ hat erfahren, dass Tian Richards die Titelrolle für das «Nancy Drew»-Spin-Offbekommen hat. Richards wird seinen ersten Auftritt als Swift in einer kommenden «Nancy Drew»-Episode haben. Sollte die eigenständige «Tom Swift»-Serie dann grünes Licht von The CW erhalten, würde er die Hauptrolle übernehmen.Die eigenständige Serie würde dem titelgebenden schwarzen, schwulen, milliardenschweren Erfinder folgen, der nach dem schockierenden Verschwinden seines Vaters in eine Welt der Science-Fiction-Verschwörung und unerklärlicher Phänomene gestoßen wird. Er begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und lässt dabei die Annehmlichkeiten seines gewohnten, wohlhabenden Lebensstils hinter sich, während er gleichzeitig darum kämpft, einer Gruppe von Illuminaten einen Schritt voraus zu sein, die ihn unbedingt aufhalten will.Melinda Hsu Taylor, Noga Landau haben das Projekt mit Cameron Johnson entwickelt. Josh Schwartz, Stephanie Savage und Lis Rowinski werden als ausführende Produzenten fungieren. Erneut wird CBS Studios das Projekt herstellen.