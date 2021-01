Neues «Stubbe»-Special im ZDF

TV-News

«Stubbe» ist erstmals nach acht Jahren wieder mit Wolfgang Stumphs wie auch Film-Tochter Stephanie Stumph zurück.



Stubbe (Wolfgang Stumph) kann es auch im "Unruhestand" nicht lassen und wird durch die journalistische Arbeit seiner Tochter Christiane im Zusammenhang mit skrupellosen Machenschaften eines Pflegedienstes in einen neuen Fall verwickelt.Stubbes Tochter Christiane ist freie Journalistin in Hamburg und taucht nach dem Hilferuf eines Freundes in die Welt eines Dresdner Pflegedienstes ein. Da gerade die Sommerferien ihrer neunjährigen Tochter Caroline (Greta Kasalo) vor der Tür stehen, beschließt sie, Arbeit und Familienbesuch zu kombinieren und gemeinsam mit ihrer Tochter die Ferien in Dresden zu verbringen. Während Christiane ihrem Vater verheimlicht, dass sie verdeckt beim Pflegedienst "Abendlicht" als Praktikantin anheuert, bekommt Stubbe Gelegenheit, Zeit mit seiner Enkeltochter zu verbringen. Allerdings ist der Kontakt des ungeübten Opas mit der Enkelin nicht spannungsfrei.Wie gefährlich Christianes Recherche wirklich ist, ahnt Stubbe zunächst nicht. Parallel zu Christianes Nachforschungen häufen sich die Verdachtsmomente der Dresdner Polizei gegen den Pflegedienst, von denen Stubbe durch seine Lebensgefährtin Marlene (Heike Trinker) erfährt. Für Vater und Tochter wird es brenzlig, als Christianes Undercover-Einsatz auffliegt.Am Samstag, den 30. Januar, um 20.15 Uhr sendet das ZDF das Special «Stubbe - Tödliche Hilfe».