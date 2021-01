«Der Bachelor  Der Podcast» wird zum virtuellen Mädelsabend

Vermischtes

Wenn am heutigen Mittwoch bei RTL «Der Bachelor» in eine neue Staffel geht, stehen auch bei Audio Now Romantik, Zoff und jede Menge Herzklopfen auf dem Programm.

Im offiziellen «Der Bachelor»-Podcast sind die Hörer und Hörerinnen jede Woche hautnah dabei, wenn Steffi Brungs und Inken Wriedt gemeinsamschauen und über die neuesten Ereignisse der TV-Romanze sprechen, in der diesmal Traummann Niko Griesert unter 22 flirt- und kampfbereiten Single-Frauen seine Herzensdame sucht. In jeder Folge begrüßen die Moderatorinnen außerdem Gäste aus der aktuellen sowie aus vergangenen Staffeln und lassen kein Ereignis der Sendung aus. Erstmals zu Gast ist Bachelorette Melissa Damilia, die mit den Moderatorinnen die ersten Eindrücke der neuen Staffel diskutiert.Steffi Brungs sagt dazu: „Normalerweise ist der Bachelor DER Grund für einen wöchentlichen Mädelsabend. In diesem Jahr ist das aber ja coronabedingt leider nicht möglich. Und genau da springen wir ein. Wir leiden, lästern, lachen, analysieren und spekulieren für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so, wie sie es sonst mit ihren Freundinnen machen.“„Es ist in der jetzigen Zeit schön, eine Serie zu haben, bei der einem regelmäßig warm ums Herz wird. Und in unserem Podcast gibt es in diesem Jahr ein ganz besonderes Goodie für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn bei uns hat der Bachelor höchstpersönlich das letzte Wort und lüftet am Ende jeder Folge ein kleines Geheimnis“, ergänzte Inken Wriedt.ist eine Produktion der Audio Alliance und exklusiv bei Audio Now zu hören.