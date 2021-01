«Snowpiercer» geht in die dritte Staffel

US-Fernsehen

Die Produktion für den Fernsehsender TNT geht ein weiteres Jahr weiter.

Am 25. Januar 2021 soll die zweite Staffel vonbeim amerikanischen Kabelsender TNT debütieren. Rund eine Woche vor dem Start verkündigten die Verantwortlichen von WarnerMedia, dass das Format eine dritte Staffel bekommen soll. Die erste Runde wurde zwischen Mai und Juli 2020 ausgestrahlt.In der Serie übernehmen Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand und Steven Ogg die Hauptrollen.Das Format handelt von einer Welt, die zu einer gefrorenen Einöde geworden ist. Die Überreste der Menschheit fährt in einem Zug um die Welt. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel und dem gleichnamigen Spielfilm aus dem Jahr 2013. Die Serie wird von Tomorrow Studios und CJ Entertainment produziert.