«Catch!»: EM im Fangen verliert im Vergleich zur deutschen Meisterschaft

Quotennews

Ganz so stark wie in der Vorwoche schnitt die Spielshow nicht ab. ProSieben lieferte mit «Fluch der Karibik» ein gutes Ergebnis ab.



Nachdem der deutsche Meister im Fangen in der Vorwoche ermittelt wurde, ging am gestrigen Abendauf Sendung. Die Länder Deutschland, Schweiz, Österreich und England kämpften um den Titel. In der vergangenen Woche räumte die Sportshow vor 1,73 Millionen Zuschauern einen soliden Marktanteil von 5,3 Prozent ab. Bei den 1,02 Millionen Umworbenen verzeichnete der Sender eine hohe Quote von 11,6 Prozent. In dieser Woche reichten 1,55 Millionen Fernsehende nur noch für annehmbare 4,7 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,97 Millionen Jüngeren fiel der Sender auf gute 10,5 Prozent zurück.ProSieben überzeugte mit dem Abenteuerfilm1,64 Millionen Zuschauer. Dies glich einer guten Quote von 5,1 Prozent. Auch die 0,93 Millionen Werberelevanten lagen mit 10,2 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt. Die Actionkomödiehielt sich ab 23.00 Uhr noch bei 0,61 Millionen Filmfans und einer Sehbeteiligung von 4,4 Prozent. In der Zielgruppe beendete der Sender den Abend mit passablen 10,5 Prozent.Kurz nach dem Tod von Siegfried Fischbacher strahlte VOX den Dokumentarfilmaus. 1,29 Millionen Zuschauer verfolgten das Format, wodurch ein annehmbarer Marktanteil von 3,7 Prozent generiert wurde. Besser sah es bei den 0,64 Millionen Umworbenen mit einer soliden Quote von 6,7 Prozent aus.erhöhte der Marktanteil vor 0,92 Millionen Fernsehenden auf passable 4,3 Prozent. In der Zielgruppe verkleinerte sich das Publikum auf 0,33 Millionen Menschen. Somit wurden nur noch maue 5,0 Prozent Marktanteil gemessen.