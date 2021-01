Auch NDR mit multimedialen Bildungsangeboten

Vermischtes

Bildung ist Ländersache, heißt es in Deutschland. Daran orientieren sich auch die Rundfunkanstalten der ARD. Nach unter anderem WDR, SWR und MDR bündelt auch der NDR seine multimedialen Bildungsangebote.

Auch im Norden von Deutschland bleiben die Schulen vorrübergehend geschlossen. Fraglich ist weiterhin, wie lange dieser Zustand andauern wird. Wie bereits berichtet, reagierte der WDR und SWR auf die verlängerten Schulschließungen nach den Winterferien. Auch der MDR und ARD-Alpha wollten die Schulkinder multimedial bei ihrem Lernerfolg unterstützen. Nun fügt sich auch der Norddeutsche Rundfunk in die Reihe mit ein und bündelt seine multimedialen Bildungsangebote und baut diese fortlaufen aus. Die zentrale Seite des NDR bietet multimediale Inhalte zu klassischen Schulfächern sowie Angebote zu diversen Kompetenzfeldern. Alle Inhalte werden von NDR Programmen in Radio, Fernsehen und online gemeinsam erstellt und aktualisiert.Die Zusammenstellung der Angebote orientiert sich an Schulfächern und wird ergänzt durch aktuelle Themen wie Corona und Nachrichten für Kinder. Die Wissenssammlungen sind in den Kategorien Mathematik, Deutsch, Sprachen, Geschichte und Geografie, Musik, Sport, Wissenschaft und Vermittlung von Medienkompetenz geordnet. Das, das bereits Einzug in den Bildungseinrichtungen im Norden gefunden hat, sendet in Corona-Zeiten Hörspiele für Schüler der Jahrgangsstufen neun bis zwölf. Im Programm von NDR Info Spezial laufen seit Dienstag, 12. Januar, um 16:00 Uhr an vier aufeinanderfolgenden Nachmittagen: «Tschick» nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf, «Fatima» nach dem Theaterstück von Atiha Sen Gupta, und zwei Originalhörspiele von der Hamburger Krimiautorin Sabine Stein, «Watchdog» und «Sumatra». Alle vier Inhalte stehen bereits seit Dienstag in der ARD Audiothek zum Download bereit.Schon seit Neujahr sendet NDR Info Spezial von Montag bis Freitag ein einstündiges Kinderprogramm mit den Highlights auszum Hören. Am heutigen Mittwoch veröffentlicht die15 Sondersendungen zum Thema «Lernen mit Spaß», die jeweils aus mehreren Clips zu einem Bildungsthema bestehen: Zahlen, Formen, Farben, Buchstaben, Wörter, Musik und Gefühle. Die Inhalte stehen ab Donnerstag unter ndr.de/bildungsangebote bereit und richten sich an Vorschulkinder.