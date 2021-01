Februar bei ProSieben: «The Masked Singer» und «Germanys Next Topmodel»

TV-News

ProSieben lässt in diesem Jahr keine Zeit verstreichen und setzt schon im Februar auf zwei Asse im Senderportfolio.

ProSieben erklärte in einer Mitteilung selbst, dass dieses Jahr „schon schön losgeht“, doch Heidi Klum möchte es nicht nur bei Äußerlichkeiten belassen, denn sie sucht „nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat.“ Das neue Topmodel solle sich wie ein Chamäleon verwandeln können, dabei aber immer authentisch bleiben und Freude an ihrem Job haben, die Heidi in ihren Augen sehen könne. Die Aufgabe ist also klar. Und nun ist auch klar, wann diese Suche beginnen wird. Die 16. Staffel vonstartet am 4. Februar ab 20:15 Uhr.Neben Klum als Jurorin wird es auch diverse Gastjuroren geben, die der Crème de la Crème der Fashion-Welt angehören. So geben sich unter anderem der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler sowie die beiden Starfotografen Rankin und Ellen von Unwerth die Ehre. Produziert wird die Sendung von der Redseven Entertainment GmbH. «Germany’s Next Topmodel» wird immer donnerstags ausgestrahlt.Wer dachte, dass ProSieben im zweiten Monat des Jahres ein Show-Highlight genügt, der irrt. Denn ebenfalls im Februar startet die nun schon vierte Staffel von. Am 16. Februar um 20:15 Uhr hüllen sich erneut diverse Prominente in ihr Kostüm und Ruth Moschner darf zusammen mit Rea Garvey und einem wöchentlich wechselnden Gast raten, wer denn nun unter den kreativen Verkleidungen versteckt ist.„Live. Etwas wild. Etwas fantastisch. Etwas verrückt. Mit «The Masked Singer» laden wir unsere Zuschauer ein, sich in andere Welten zu träumen und in fabelhafte Zauberwesen zu verlieben. 'The Masked Singer' steht für Feiertage des Fernsehens. Wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Rea etwas schwerer machen. Ich bin gespannt, ob Ruth Moschners Telefonbuch das aushält. Sicher bin ich mir, dass Rea Garvey über einige Stimmen mehr als staunen wird“, erklärte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. Matthias Opdenhövel wird erneut als Moderator fungieren. Produziert wird «The Masked Singer» von EndemolShine Germany.