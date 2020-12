Ein Überblick über umfassende Weihnachtsangebot der ARD-Sender

TV-News

Dieses Jahr verläuft Weihnachten für viele etwas anders. Die Kontakte sollen reduziert werden, damit die steigenden Werte nicht so schnell weitersteigen. Deswegen weitet die ARD das weihnachtliche Gottesdienst-Angebot massiv aus, um den Menschen die Messfeiern auch nach Hause zu bringen. Ein Überblick.

962 Todesfälle binnen 24 Stunden, dazu noch knapp 25.000 Neuinfektionen vermeldete das Robert-Koch-Institut einen Tag vor dem Weihnachtsfest, das viele Familien traditionell gemeinsam feiern möchten. Umso wichtiger ist es deshalb die Einschränkungen der Bundesregierung ernst zu nehmen und sich solidarisch mit der gesamten Bevölkerung zu zeigen, damit die Situation in den Intensivstationen nicht weiter eskaliert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versucht seinen Teil dazu beizutragen und sendet so viele Gottesdienstprogramme wie selten zuvor und versucht dadurch das kirchliche Weihnachtsfest nach Hause zu transportieren. „Viele Menschen gehen insbesondere an den Weihnachtstagen in die Kirchen. Angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen ist es uns ein Anliegen, dass alle, denen ein Gottesdienstbesuch am Herzen liegt, auch von zu Hause aus daran teilnehmen können. So wollen wir auch im Lockdown dazu beitragen, die Menschen mit diesen Angeboten zu begleiten und zu ermutigen“, erklärte Dr. Reinhard Scolik, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks und Kirchenkoordinator der ARD.Die ARD-Sender ändern deshalb ihr Programm und übertragen zusätzliche Gottesdienste. Übertragen werden unter anderem die Heilige Nacht in Rom mit Papst Franziskus, die Evangelische Christvesper aus Winsen an der Luhe, die Katholische Christmette aus Lobberich sowie der Evangelische Gottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden aus der Matthäuskirche in München. Für Kinder bietet KiKa und der MDR an Heiligabend ein Krippenspiel für die ganze Familie.Bereits heute am späten Nachmittag beginnt das festliche Programm mit der Weihnachtliche Vesper aus der Dresdner Frauenkirche. Der MDR überträgt ab 17 Uhr. Das Programm steht zudem in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Die weiteren Programme in er Übersicht:– 14.30 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus Hamburg (NDR-Fernsehen, Radio Bremen TV und ARD-Mediathek)– 15.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin (rbb-Fernsehen und ARD-Mediathek)– 15.45 Uhr: "Paule und das Krippenspiel" (ein Kurzspielfilm auf KiKA und im MDR-Fernsehen, 16.00 Uhr)– 16.15 Uhr: Evangelische Christvesper aus der St.-Marien-Kirche in Winsen an der Luhe (Das Erste und ARD-Mediathek)– 18.45 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst aus dem Bremer Dom (Radio Bremen TV und ARD-Mediathek)– 19.30 Uhr: Heilige Nacht in Rom - Gottesdienst mit Papst Franziskus (BR-Fernsehen und ARD-Mediathek)– 20.10 Uhr: "Das Wort zum Heiligabend" - die ökumenische Weihnachtsansprache (Das Erste) von Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD– 21.35 Uhr: Katholische Christmette aus der Alten Kirche Lobberich am Niederrhein, Zelebrant: Bischof Franz-Josef Overbeck (WDR-Fernsehen und ARD-Mediathek)– 22.40 Uhr: Ökumenische Christmette aus dem Seelsorgezentrum des Universitätsklinikums Dresden (MDR-Fernsehen und ARD-Mediathek)– 23.20 Uhr: Katholische Christmette aus der Alten Kirche Lobberich am Niederrhein, Zelebrant: Pfarrer Ulrich Clancett (Das Erste und ARD-Mediathek)– 10.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus der Matthäuskirche in München (BR-Fernsehen, hr-fernsehen und ARD-Mediathek)