«Stirb Langsam»: Actionfilm mit Senderschnitt

Quotennews

Für viele ist der Actionfilm zum Weihnachtsklassiker geworden. Doch für Sat.1 brachte «Stirb Langsam» keine besonders guten Zahlen.

Knapp drei Stunden lieferte sich Bruce Willis alias John McClane am Dienstagabend einen erbitterten Kampf um Leben und Tod in Sat.1 . Der Fernsehsender mit Sitz in Unterföhring baute auf den Action-Weihnachtsklassiker aus den Regie-Händen von John McTiernan und unterhielt damit 1,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Von jenem Publikum gehörten 0,64 Millionen der für die Werbewirtschaft relevanten Zuseher im Alter zwischen 14 und 49 Jahren an. Damit sorgte Sat.1 für einen Zielgruppenanteil von 7,7 Prozent und lag damit hauchdünn unter dem Senderschnitt. Insgesamt betrug der Wert 5,4 Prozent – ebenfalls unterdurchschnittlich.Danach ging es weiter mit einem weiteren Film aus den 1980er-Jahren:mit Chevy Chase, Beverly D’Angelo und Johnny Galecki stand auf dem Plan. Doch auch dieser Streifen hatte keine großen Quoten-Geschenke im Gepäck, allerdings schnitt er besser ab als der Vorlauf. Die Komödie behielt noch 0,79 Millionen vor dem Fernseher, wovon nur noch 0,36 Millionen der Zielgruppe entstammten. Der Wert bei den Umworbenen hat sich mit 8,9 Prozent etwas verbessert.Am Vorabend gaben die beiden Quiz-Showsundkeine gute Figur ab. In der von Ruth Moschner moderierten Sendung waren Alina Merkau, Oliver Petszokat, Jochen Schropp und Annett Möller zu Gast, unterhielten allerdings nur 0,79 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe belief sich die Einschaltquote nur auf 5,5 Prozent. «5 Golden Rings» machte es im Anschluss noch schlechter. Es sahen 0,80 Millionen zu, was bei den Jüngeren nur für desaströse 3,8 Prozent Marktanteil reichte.