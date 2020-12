Bibel TV setzt im Januar auf wissenschaftliche Dokumentationen

TV-News

Immer mittwochs präsentiert Bibel TV eine neue Dokumentation über einen anderen „Teil der Schöpfung“.

Nach eigenen Angaben möchte Bibel TV mit wissenschaftlich fundierten Naturfilmen in das Bewusstsein rufen, dass Tiere zu jedermanns Lebensumfeld gehören. Denn die Einzigartigkeit der Lebewesen wird durch den Menschen häufig eingeschränkt. Dazu strahlt der Sender an drei Mittwochen im Januar drei verschiedene Dokumentationen aus. Im Mittelpunkt stehen dann Hirsche, Papageien und Elefanten.Los geht es mit dem Weißwedel-Hirsch im US-Bundesstaat New York am 6. Januar ab 20:15 Uhr. Die majestätischen Waldbewohner besuchen täglich die Gärten der Vorstädte und machen dabei auch vor hohen Zäunen keinen Halt. Im Zuge der Reportagewurden die Tiere mit Minikameras und GPS-Sendern versehen, damit die Tiere tief in die Wälder zu ihren Rückzugsorten verfolgt werden konnten. Eine Woche später stehen indie Papageien im Mittelpunkt. Der Film dokumentiert die aktuelle Intelligenzforschung an Vögeln und räumt gründlich mit dem Vorurteil "Spatzengehirn" auf, nach welchem Vögel schlichte, von ihren Instinkten geleitete Wesen seien.Den Abschluss der Reihe macht am 20. Januar die. Dabei wird den Fragen nachgegangen, wie Elefanten ticken, wie sie ihre Konflikte lösen und wie ihre Dynastien entstehen. Ein Wasserloch in Namibias Buschland ermöglicht der Verhaltensforscherin Caitlin O'Connell Einblicke in das Zusammenleben der Dickhäuter. Seit 20 Jahren beobachtet O'Connell die „Politik“ der Elefanten.