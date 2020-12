«Die Wollnys» kommen wieder!

TV-News

Am 6. Januar 2021 kehrt immer mittwochs, und zwar in der Primetime die mittlerweile 13. Staffel von «Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie» zu RTLZWEI zurück.

Eine Familie, die polarisiert wie keine zweite. Die Großfamilie Wollny beglückt RTLZWEI-Zuschauer seit mittlerweile fast zehn Jahren mit ihrem ganz persönlichen Wahnsinn im Alltag. Und es ist mittlerweile so viel passiert, es wurden Kinder geboren, geheiratet, Beziehungsprobleme gelöst und vor allem viel gestritten. Am 6. Januar startet nun die 13. Staffel der Serie und Sender RTLZWEI spendiert immer mittwochs um 20:15 Uhr sogar Doppelfolgen.Doch worum geht es in der neuen Staffel? Ohne zu viel Inhalt vorwegnehmen zu wollen kann soviel verraten werden: Haben Peter und Sarafina im vergangenen Jahr noch ihre Traumhochzeit feiern dürfen, steht nur der Alltag und einiges an Krisenpotential im Haus. Sarafina fühlt sich weniger wahrgenommen und vermisst die kleinen Aufmerksamkeiten. Der erste Hochzeitstag floppt und Peter muss, um seine Sarafina zu besänftigen auf die geballte Wollny-Power setzten.Natürlich wird die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf das Familien-Leben auch eine Rolle spielen. Estefania litt unter den Beschränkungen sehr, da aufgrund zahlreicher abgesagter Auftritte ihre noch junge Musikkarriere in Gefahr scheint. Mama Silvia möchte helfen und plant ein geheimes Wohnzimmerkonzert mit Liveübertragung für Estefania. Der obligatorische Mangel an Privatsphäre macht zudem Silvia und Harald zu schaffen, und sorgt für ordentlich Konflikte. Dann steht auch noch eine Menge Hunde- und Katzenfutter in der Familiengarage, welches über eine Spendenaktion gesammelt wurde. Eigentlich wollte die Familie das Futter auf eigene Faust in die Türkei bringen, doch Corona ließ auch das nicht zu. Die Wollnys müssen sich also auch hier etwas einfallen lassen.