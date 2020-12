Seven.One Audio: Neuer Geschäftsbereich der Seven.One Entertainment Group

Wirtschaft

Im neuen Geschäftsbereich sollen ab sofort alle Audio-Aktivitäten gebündelt werden. Darin ist auch das komplette Podcast-Portfolio von FYEO enthalten.

Die Seven.One Entertainment Group stellt ihren Audiobereich neu auf und bündelt alle Aktivitäten in der neu geschaffenen Unit Seven.One Audio. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin der Seven.One AdFactory wird Katharina Frömsdorf die Audio Plattform FYE sowie den Podcast-Vermarkter und das Audio-Label Seven.One Podcast Factory zusätzlich verantworten. „Der Podcast-Markt boomt und Audio-Entertainment in all seinen Facetten entwickelt sich rasant weiter. Deshalb ist es nur konsequent, dass wir unser Audio-Business innerhalb der Seven.One Entertainment Group enger verzahnen, um künftig noch agiler im Markt agieren zu können. Nach dem erfolgreichen Produktlaunch von FYEO werden wir nun die Plattform und das vermarktungsbasierte Podcast-Business stärker zusammenführen. Das schafft Synergien und bietet uns auch im Gespräch mit Künstlern mehr Spielraum. Seven.One Audio ist damit einer der stärksten und vielseitigsten Player im deutschen Podcast-Markt,“ erklärt Frömsdorf in einer Mitteilung.Mit der neu geschaffenen Unit bündelt die Seven.One Entertainment Group ihre Audioaktivitäten unter einem Dach. Der neue Bereich fußt auf zwei Säulen: der Podcast Factory und der Audio-App FYEO. Die Podcast Factory ist ein Podcast-Label und eines der erfolgreichsten Podcast-Vermarkter im deutschen Markt. Es zählt mehr als 40 eigene Podcasts, daruntermit Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt.mit Joko Winterscheidt und Paul Ripke.FYEO hat neben frei zugänglichen Podcasts exklusive FYEO Originals mit Fokus auf hochwertigen Audio-Fiction-Blockbustern und Dokumentationen für Abonnenten beinhaltet. Durch den Zusammenschluss bietet Seven.One Audio nun seinen Kunden ein vollumfassendes 360-Grad-Angebot und profitiert dabei auch vom umfassenden Künstlernetzwerk und dem Zugriff auf die vielfältigen Inhalte der Seven.One Entertainment Group. Luca Hirschfeld wird zum 1. Januar 2021 Head of FYEO. Alexander Krawczyk leitet auch zukünftig die Podcast Factory als Head of Podcast Factory.