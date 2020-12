US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu hält an der Serie fest.

Fans der Seriedürfen sich auf neue Episoden freuen. Die Ankündigung der neuen Staffel erfolgte am Donnerstag im Rahmen der Präsentation des Disney Investor Day. Das Format wurde um eine fünfte Staffel verlängert. Mit den ersten drei Staffeln wurde die Serie für 54 Primetime Emmy Awards nominiert, wovon sie 15 Stück gewann.Im Jahr 2017 gewann die Serie den Emmy für die beste neue Serie und Hauptdarstellerin Elisabeth Moss wurde ebenfalls ausgezeichnet. Das Format war das erste Drama, das von einem Streamingdienst kam und den wichtigsten Preis mit nach Hause nahm.Die Serie «The Handmaid’s Tale» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood. In Deutschland kann die Serie bei Magenta, TV NOW und im linearen Fernsehen bei Tele5 angeschaut werden.