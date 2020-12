Das Duell um die Welt und das Supertalent  Die Shows vom Samstag

Quotencheck

Bei RTL und dem lange erfolgreichen Format Supertalent scheint eine gewisse Endlichkeit erkennbar, Joko & Klaas halten mit ihrem «Duell um die Welt» ihr bisheriges Quotenniveau.

So langsam, aber sicher wird es brenzlich um das. Seit insgesamt 13 Jahren sorgt die Show im RTL für überzeugende Quotenergebnisse, bis jetzt. Das Quotenniveau vom Vorjahr konnte im Jahr 2020 in keiner Ausstrahlung erneut erreicht werden. Ein klarer Abwärtstrend ist somit deutlich erkennbar. Im Gesamten schauten am 5. Dezember nur nochdie Talentshow und erzielten so einen Marktanteil von. In der Zielgruppe rutscht RTL zudem unter eine Millionen Zuschauer im Alter von 14 bis 49. Hier schalteten lediglichRezipienten ein und erzielten immerhinMarktanteil.Werden diese Quoten, mit denen der letzten Ausgabe verglichen, wird das Gesamtbild noch klarer. In jeder der genannten Sparten sanken die Zahlen deutlich. Der geneigte Show-Zuschauer musste wohl Sender gewechselt haben und deutlich wird dieser Wechsel bei Pro Sieben und der Show. Diese war kurioserweise in der Vorwoche auch stärker als diesen Samstag, jedoch im Langzeitvergleich zeichnet sich eine deutlich beruhigende Konstanz ab.In Zahlen bedeutet das für «Das Duell um die Welt» am Freitag, den 05. Dezember knappZuschauer gesamt und ebenfalls knapp unterschalteten aus der Zielgruppe ein. Diese Marke von über eine Millionen Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe wird das sein, was Pro Sieben glücklich in den Sessel sinken lässt. Diese wurde bis auf zwei Shows in der Vergangenheit jedes Mal überboten. Auch bei der Gesamtzuschauerzahl liegen fast alle Shows seit 2018 zwischen 1,3 und den erneut erreichten 1,5 Millionen Zuschauern.In Marktanteilen bedeutet dies ein Ergebnis vongesamt undin der Zielgruppe. Somit wurden auch hier die Werte der Show in der Vorwoche (6,2%/16,1%) nahezu identisch gehalten. Bei RTL kam der Einbruch dann jedoch erst nach dem Supertalent.ging in die vierte Folge, konnte jedoch nur knappZuschauer vom Supertalent halten. In der Zielgruppe rutschten die Zahlen aufrelevante Rezipienten ab. Die Marktanteile waren also hier