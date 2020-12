Julianna Margulies stößt zu «The Morning Show» hinzu

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die durch «Emergency Room» und «The Good Wife» bekannt wurde, ist wieder in einer Serie zu sehen.

Wie das Branchenblatt ‚Variety‘ exklusiv vermeldet, gehört Julianna Margulies zum Ensemble der zweiten-Staffel. Sie wird Laura Peterson spielen, eine Moderatorin der UBA News. Margulies wird an der Seite von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon neben Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nester Carbonell, Bel Powley, Karen Puttmann und Desean Terry spielen.Margulies gehört zu den beliebten Fernsehschauspielerinnen der Gegenwart. Sie hat im Laufe ihrer Karriere zehn Nominierungen für einen Emmy bekommen, zwei heimste sie für «Emergency Room» und einen für «The Good Wife» ein. Zuletzt trat sie in der beliebten Showtime-Serie «Billions» auf und hatte zudem die Hauptrolle in der ersten Staffel der National Geographic-Serie «The Hot Zone».«The Morning Show» ist die Flaggschiff-Serie des Streaming-Dienstes von Apple. Die Show debütierte letztes Jahr und wurde für mehrere Emmy- und Golden Globe-Awards nominiert, wobei Crudup den Emmy als bester Nebendarsteller in einem Drama gewann. Aniston gewann außerdem den SAG Award als beste Schauspielerin in einer Dramaserie.