Howard Carpendale schlägt bei RTLplus auf

TV-News

Die Serie «Matchball» aus den 1990er-Jahren wird beim Spartensender wiederholt. Und das sogar am Stück.

Howard Carpendale wird als alternder Tennis-Profi Johnny Storm wieder über die Mattscheiben flimmern. RTLplus gab bereits 2018 bekannt, dass die Serie aus dem Jahr 1994 wiederholt werden solle. Lediglich wann war noch nicht geklärt. Der Spartensender verriet nun aber den Sendetermin der 13 Folgen. Am 1. Januar 2021 sollen alle Folgen am Stück gezeigt werden. Los geht es um 12:25 Uhr. Damit ehrt der Sender gewissermaßen den aus Südafrika stammenden Schlagersänger, denn am 14. Januar feiert Carpendale seinen 75. Geburtstag.Die Serie handelt vom 37-jährigen Johnny Storm, der verbissen an seinem Comeback in die Weltelite des Tennis arbeitet. Der einstige Weltklasse-Spieler will sich nicht damit abfinden, dass seine Karriere fast vorbei ist. Gleichzeitig will er aber auch ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn Daniel (Friedrich Detering) aufbauen, der bis ins Teenager-Alter bei seiner Mutter Heidi List (Eva Scheurer) lebte. Sie musste aber ins Gefängnis.Die Ausgaben mit einer Dauer von einer Stunde liefen erstmals zwischen April und Juni 1994 mit mäßigem Erfolg am Montagabend bei RTL und wurden 1995 noch einmal bei Super RTL wiederholt. Zuletzt war die kurzlebige Serie 2008 im Pay-TV bei Passion zu sehen.