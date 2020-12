Showtime streamt bei Pluto TV

US-Fernsehen

Mit diesem Deal versucht man zahlende Abonnenten für Showtime zu bekommen.

Der amerikanische Pay-TV-Sender Showtime schaltet eine Auswahl von Originalprogrammen auf seinem neuen Kanal seines Schwesterunternehmens Pluto TV frei. Die Inhalte werden kostenlos, aber mit Werbung versehen. Es ist ein logischer Synergieschritt, die beiden Unternehmen zu verbinden. Showtime zielt letztendlich darauf ab, die kostenlosen Zuschauer zu Abonnenten zu machen.Das Streaming-Angebot von Showtime kostet derzeit 10,99 US-Dollar in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der neue Kanal Showtime Selects startete am Dienstag mit etwa 250 Stunden Originalinhalte. Dieser Streaming-Sender wird unter anderem Einblicke in die ersten Folgen von «Your Honor» mit Bryan Cranston geben.Außerdem stellt man die ersten Folgen der elften «Shameless»-Staffel zur Verfügung. Mit ausgewählten Episoden von «The Affair» und weiteren Showtime-Hits sollen die Zuschauer heiß auf das Angebot des Unternehmens gemacht werden.