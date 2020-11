Camille kehrt durch das zehnjährige Jubiläum zurück zu «Death in Paradise»

England

Die Schauspielerinnen Sara Martins sowie Joséphine Jobert kehren in der zehnten Staffel des tropischen Krimis zurück, wenn auch nur zum Teil zeitweilig.

Die Dreharbeiten zur zehnten Staffelsind bereits in einem weiten Zustand und so wurde bekannt, dass Sara Martins, die die einheimische Ermittlerin Camille Bordey für vier Staffeln spielte, zurückkehrt, genauso wie die neu-alte Hauptdarstellerin Joséphine Jobert, die in den Staffel vier bis acht dabei war und nun nach dem Abgang von Aude Legastelois als Madeleine Dumas in der achten und neunten Staffel, wieder als Detective Sergeant Florence Cassel mit dabei ist.Dabei ist das Grundprinzip von «Death in Paradise» relativ simpel, in dem ein britischer Polizist auf der fiktiven Insel Saint-Marie arbeitet und von einer zumeist einheimischen Polizistin unterstützt wird, um Kriminalfälle zu lösen und Verbrecher zu bekämpfen. Dabei wechselte etwa alle drei Jahre der männliche Schauspieler. Leider wird Martins aber nur für einen Zweiteiler zurückkommen aufgrund des zehnjährigen Jubiläums.„Es gibt einige Rollen, die man nie ganz hinter sich lassen kann, und ich werde immer noch als ‚Camille‘ identifiziert, egal wo ich bin“, kommentiert Martins ihre Rückkehr. „Auch nach Jahren sehen mich Leute als Camille und schicken mir Grüße als Camille – Daher war es für mich ganz klar, dass ich mal zurückkehren musste, und das zehnte Jubiläum ist eine perfekte Gelegenheit. Ich wollte die Langlebigkeit von «Death in Paradise» feiern. Für mich hat diese Serie das Leben nachhaltig verändert, und dafür bin ich der Serie so dankbar.“