Dreharbeiten für «Mordkommission Istanbul» endeten Anfang November in Griechenland

Der 22. Film der ARD-Degeto-Krimireihe lässt dabei Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) im Land der Sand-Mafia neue Gefahren und alte Gefühle durchlaufen.

In Griechenland endeten nun am 5. November die Dreharbeiten für den Sendeplatz des «DonnerstagsKrimi im Ersten», der 22. Film der ARD-Degeto Krimireihe(AT). Dort ermittelt wieder Kommissar Özakin nach seinem dramatischen «Einsatz in Thailand».Den Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) erreicht der Hilferuf seiner Exfrau Sevim (Idil Üner), deren neuer Lebensgefährte und Journalist Steffen (Michael Rotschopf) und dessen Tochter Clara (Alexandra Kolaiti) spurlos verschwunden sind. Der Kommissar fliegt sofort nach Griechenland, um dort die Ermittlungen aufzunehmen und gerät damit in die Machenschaften des milliardenschweren Sandabbaugeschäfts der Mafia dort, weil Steffen dem Bauunternehmer Deimos Tzanidis (Yorgos Glastras) auf die Schliche gekommen ist. Während den Ermittlungen muss das ehemalige Ehepaar aber auch mit wiederentdeckten Gefühlen und Vertrautheit kämpfen, aber nachdem Steffen bewusst im Krankenhaus gefunden wird, aber seine Tochter Clara noch immer bei den Entführern festgehalten wird, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um die neue Familie wieder zu vereinen.«Mordkommission Istanbul» wird von Ziegler Film Berlin produziert mit dem Produzent Hartmut Köhler und Producer Sebastian B. Voß im Auftrag der ARD Degeto für die ARD für den Sendeplatz «DonnerstagsKrimi im Ersten». Inszeniert wurde der Film von Ismail Sahin, nach dem Drehbuch von Stefan Kuhlmann und Claus Stirzenbecher nach Figuren von Hülya Özkan.