Schade: Kein neuer Rekord für den «Usedom-Krimi»

Quotennews

Kurz vor Mitternacht kehrte Torsten Sträter mit der vierten Folge von «Sträter» schwach zurück.

In den vergangenen Wochen lief es für Katrin Sass und ihrer Filmfigur Karin Lossow richtig gut. Nicht nur die Sommer- und Herbstwiederholungen von «Der Usedom-Krimi» liefen super, auch die neuen Folgen sorgten für sensationelle Werte. Am 29. Oktober schalteten 6,62 Millionen Zuschauer ein, ehe sieben Tage später mit 6,93 Millionen Zuschauern ein neuer Rekord eingefahren wurde. Der Marktanteil lag in der vergangenen Woche bei fabelhaften 21,3 Prozent.Der Krimi mit dem Titel „Vom Geben und Nehmen“, der seit Montag in der ARD-Mediathek zur Verfügung steht, erreichte 6,02 Millionen Zuschauer und fuhr somit keinen neuen Reichweitenrekord ein. Der Marktanteil lag dennoch bei fabelhaften 18,5 Prozent. Die Produktion von Felix Herzogenrath sicherte sich 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil des Krimis, der von Marija Erceg geschrieben wurde, lag bei 6,1 Prozent. Der «Usedom-Krimi» erreichte mit dem Sendestart am 30. Oktober 2014 den Bestwert beim jungen Publikum, damals wurden 1,03 Millionen Fernsehzuschauer ermittelt.Nachdem Das Erste im vergangenen Sommer «Torsten Sträter live» zeigte, sendet man seit März ein eigenes TV-Format mit dem Komiker. Am Donnerstag stand die vierte Folge auf dem Programm, bei der Sträter zu Gast im Gelsenkirchener Zoo war – bei 35 Grad im Schatten. 1,15 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 10,5 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,22 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent. Am 23. April sicherte man sich den bisherigen Bestwert von 0,90 Millionen Zuschauer, am 14. Mai holte man schon mal 0,22 Millionen jungen Leute.Auchverzeichnete am Donnerstag keinen Bestwert. Gut waren die Werte aber dennoch: 3,69 Millionen Zuschauer verfolgten die Gäste Dunja Hayali und Mitri Sirin, der Marktanteil lag bei 17,2 Prozent. Mit 0,42 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich die Quizshow 9,0 Prozent.