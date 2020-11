Arnold Schwarzenegger will für Netflix arbeiten

US-Fernsehen

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien plant mit dem Streamingunternehmen eine neue Serie.

Netflix arbeitet derzeit mit Arnold Schwarzenegger an einer neuen Action-Serie, in der er auch als Hauptdarsteller fungiert. Die Serie, die von Nick Santora und Skydance Television stammt, wird als ein globales Spionageabenteuer beschrieben, bei dem ein Vater und eine Tochter im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Monica Barbaro wird in der Serie Schwarzeneggers Tochter spielen.Sollte die Serie produziert werden, wäre dies die erste reguläre Fernsehserie in Schwarzeneggers Karriere. Santora hat die Serie kreiert und wird die Produktion als Teil des Gesamtvertrages mit Skydance Television übernehmen. Er ist auch als Showrunner der Serie «Jack Reacher» tätig, die bei Amazon läuft.Schwarzenegger gehört zu den kultigsten Actionstars. Er spielte in Blockbustern wie «Terminator», «True Lies» und «Total Recall» mit. Außerdem war er zwischen 2003 und 2011 auch Gouverneur von Kalifornien. Übrigens: Barbaro wird auch in der bevorstehenden «Top Gun»-Fortsetzung neben Tom Cruise eine Hauptrolle spielen.