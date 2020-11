Vorweihnachtliche Gauner-Comedy mit «Da is ja nix» im NDR

TV-News

Die Comedyserie rund um Betrug und Gaunerei feiert vom 14. bis 16. Dezember ihre TV-Premiere im NDR, nachdem sie bereits in der ARD-Mediathek verfügbar war.

, eine Comedyserie rund um Betrug und Gaunerei eines Hochstaplerpaars, darf als TV-Premiere vom 14. bis 16. Dezember im NDR ausgestrahlt werden. Die insgesamt sechs Folgen werden jeweils zu zweit am Stück ab 22.00 Uhr ausgestrahlt. Die Serie ist seit Anfang Oktober bereits in der ARD-Mediathek erhältlich.Die Geschichte dreht sich hierbei um das Hochstaplerpaar Daniela Hinrichs (Johanna Christine Gehlen) und Matthias Groller (Sebastian Bezzel), die aufgrund ihrer Investierungs-Betrügereien aus Bayern fliehen und im Heimatdorf von Daniela, im Dorf Österbrarup, landen, einem Kuhdorf am Ende der Welt, ohne irgendwelche Aussichten. Im Laufe der Zeit und im beider Interesse der Eheleute versuchen sie auf ihre eigene scheinheilige Art ein Wellness-Angebot für Touristen anzubieten.Gehlen und Bezzel waren die Ideengeber, zusammen mit Matthias Steurer, der ebenfalls Regie führte. Das Drehbuch wurde von Georg Lippert («Tatort: Die goldene Zeit», «Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut») geschrieben. Gedreht wurde in Winsen an der Luhe und Umgebung unter dem Produzent Valentin Holch.