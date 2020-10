«Matze Knops Homeoffice» feiert Comeback

TV-News

Am 7. Dezember wird ein 45-minütigen Special des Formates um 21.10 Uhr auf Sky One zusehen sein.

Die Show des 45-Jährigen Comedian wurde schon bereits bei Sky im Frühjahr ausgestrahlt. Denn vom 25. März bis zum 30. April widmetet er sich täglich 15 Minuten von zu Hause aus an die Zuschauer, dabei entstanden insgesamt 25 Episoden. In seinem Special am 7. Dezember will er nochmal die letzten Monate auffassen und besonders die Menschen gutheißen lassen die Positivität dagelassen haben.Außerdem sin außer Knop noch viele andere prominente Gäste angekündigt, die auf Grund von Corona dann natürlich virtuell bei der Show dabei sind. Nicht nur Prominente, sondern auch Zuschauer werden die Möglichkeit haben mit ihm per Videochat zu sprechen.Matze Knop wuchs in Lippstadt auf. Erste Bekanntheit erlangte Knop mit der Comedy-Figur „Richie“, mit der er zunächst in lokalen Radiosendern und später dann auch im Fernsehen erfolgreich war. 1988 war er auch als Synchronsprecher tätig, so sprach er Adam Sandler im Film «Waterboy». Außerdem moderierte er 2002 die Comedy-Sendung «Knops Spätshow» bei Sat.1 . Seine letzteren Aktivitäten sind der Podcast «Messi & Ronaldo – Der Fußballpodcast», den er seit 2019 mit mit Oliver Pocher & Reiner Calmund betreibt. Zudem veröffentlichte er am 4. März diesen Jahres sein Buch „Kochen mit zwei linken Händen“.